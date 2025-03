Nuovo direttore del Reparto di Geriatria della Casa di Cura San Michele, è il Dott. Serafino Talarico

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Con una carriera di rilievo, il dott. Serafino Talarico ha ricoperto ruoli di grande responsabilità, tra cui Direttore della U.O.C. di Medicina Interna e Direttore Medico dell’Ospedale San Camillo de Lellis. La sua leadership ha contribuito a migliorare la qualità dell’assistenza sanitaria, con particolare attenzione alla gestione delle patologie croniche e alla medicina geriatrica.

Autore di numerose pubblicazioni su riviste scientifiche nazionali e internazionali, e con partecipazione attiva come relatore e come presidente a congressi di settore.

Il suo obiettivo principale nel nuovo ruolo sarà quello di promuovere un approccio olistico alla cura dell’anziano, migliorando i percorsi di presa in carico e favorendo l’integrazione tra ospedale e territorio.

“Sono onorato di assumere questo incarico e di poter lavorare per migliorare la qualità della vita dei pazienti anziani. Lavoreremo in sinergia con il team medico e le istituzioni per garantire un’assistenza sempre più efficace e personalizzata”, ha dichiarato il Dott. Talarico.

La sua nomina rappresenta un passo significativo per il reparto di Geriatria, in un momento in cui l’invecchiamento della popolazione richiede soluzioni sanitarie sempre più mirate e innovative.