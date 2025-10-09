[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Nuovo corso di formazione per volontari della Croce Rossa Italiana

Hai sempre desiderato fare la differenza? E arrivato il momento di mettersi in gioco!

Partira il 25 ottobre 2025 il nuovo corso di accesso per diventare Volontari della Croce Rossa Italiana.

C’e bisogno dell’aiuto di tutti, cerchiamo persone che abbiano voglia di mettersi in gioco per rispondere concretamente, in prima persona, ai bisogni del territorio.

Tutela e promozione della salute, inclusione sociale, risposta alle emergenze di protezione civile, giovani e tanto altro sono gli ambiti in cui si potra fornire il proprio contributo una volta entrati a far parte dell’Associazione.

Cosa aspettarti dal corso?

Formazione teorica e pratica.

Acquisizione di competenze in ambito sanitario, emergenziale e sociale.

Opportunita di crescita personale.

Chi puo partecipare?

Chiunque abbia voglia di mettersi in gioco e fare del bene, a partire dai 14 anni di eta.

Il corso, della durata di 4 weekend in modalita “blended” (misto), sara organizzato presso la sede del Comitato.

DIVENTA VOLONTARIO!

Visita il portale GAIA (https://gaia.cri.it), registrati con i dati richiesti e segui la procedura.

Per informazioni contattare, anche tramite WhatsApp, il numero 379 229 2223.