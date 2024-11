Nuovo contratto degli statali con settimana a 4 giorni

Si parla di bozza, ma il nuovo contratto 2022-2024 per il settore del pubblico impiego contiene diverse novità migliorative per i lavoratori.

Non per tutti i dipendenti pubblici, in verità, ma per il momento solo per i circa 200mila che rientrano nelle “funzioni centrali”, ovvero i dipendenti di ministeri, agenzie fiscali, enti pubblici economici come Inps, Inail, Agid e Enac. La novità più rilevante è l’introduzione della settimana lavorativa corta di 4 giorni.

La possibilità di introdurre la settimana corta, sempre su 36 ore lavorate, sarà a discrezione delle singole amministrazioni.

La bozza è stata svelata da Il Messaggero.

Nella nuova bozza del contratto per i dipendenti pubblici, infatti, è previsto anche il pagamento dei buoni pasto anche per i lavoratori in smart working.