Nuovo Codice della Strada al via prima di Natale: le novità

La stretta contenuta nel nuovo Codice della Strada scatterà prima di Natale, il 14 dicembre. Ecco le novità.

NEOPATENTATI

È stata approvata la riforma del Codice della Strada per Neopatentati, la quale prevede un’estensione dei limiti all’utilizzo dei veicoli da uno a tre anni.

In compenso però, i neopatentati potranno mettersi alla guida di veicoli con potenza (kW) e potenza specifica (kW/t) maggiori: si sale a 105 kW di potenza per i veicoli di categoria M1 e a 75 kW/t di potenza specifica, per tutte le automobili, anche le elettriche e le ibride Plug-in.

AUTOVELOX E LIMITI DI VELOCITA’

Brutte notizie per chi ha il piede pesante, perché aumentano le sanzioni per chi supera i limiti di velocità nelle nuove riforme del Codice della Strada:

Per una violazione del limite compresa tra i 10 Km/h e 40 Km/h , la multa va da 173 a 694 Euro .

, la multa va . Sopra ai 40 Km/h ma entro i 60 Km/h , la multa va dai 543 ai 2.170 Euro , con la sospensione della patente di guida da 1 a 3 mesi .

, la multa va , con la sospensione della patente di guida . Se si è supera il limite di velocità oltre i 60 km/h, la multa varia dai 845 ai 3.382 Euro, con l’immediata sospensione della patente di guida da 6 a 12 mesi.

Cambiano anche le regole per le forze dell’ordine in materia di utilizzo dei dispositivi di rilevamento della velocità, sia per la frequenza di certificazione del funzionamento che per l’emissione di sanzioni consecutive nel medesimo tratto di strada.

Qui la sanzione viene (giustamente) rivista a favore dell’automobilista, per cui non vale più il cumulo di multe, bensì un’unica sanzione maggiorata del 30% rispetto a quella dall’importo più elevato.

Lo stesso principio varrà anche per le multe in ZTL rilevate nel corso dello stesso giorno, per cui se ne riceverà solo una.

CELLULARE E SMARTPHONE

Novità per chi continua a condurre la vettura usando lo smartphone, le sanzioni partono da 250 Euro e arrivano fino a 1.000 Euro, con la sospensione immediata della patente di guida per una settimana se il conducente ha 10 o più punti residui sulla patente. Se invece i punti sono inferiori a 10, la sospensione dalla guida arriva a 15 giorni.

Per coloro che sono pescati una seconda volta o più (i cosiddetti recidivi), la sanzione sale a 1.400 Euro e la sospensione della patente di guida arriva fino a 3 mesi, con una contestuale decurtazione da 8 a 10 punti.

DISABILITA’

Un aumento di sanzioni e multe è stato introdotto a supporto delle persone con disabilità, tutelati dalla Legge 104. Ciò significa che le multe saranno maggiorate, arrivando fino a 990 Euro per chi sosta in modo irregolare negli spazi dedicati ai veicoli con contrassegno di persone con disabilità.

La stessa sanzione viene applicata a chi sosta con l’auto in corrispondenza di raccordi tra marciapiedi, rampe e scivoli dedicati.

ALCOOL E DROGHE

Norme più severe puniscono chi guida in stato di ebbrezza.

Se il livello di alcol nel sangue varia tra 0,5 e 0,8 grammi per litro , si rischia una multa compresa tra 573 e 2.170 Euro e la sospensione della patente da 3 a 6 mesi .

, si rischia una multa compresa e la sospensione della patente . Per un tasso alcolemico tra 0,8 e 1,5 g/l , le sanzioni includono l’ arresto fino a 6 mesi , un’ammenda tra 800 e 3.200 Euro e il conseguente ritiro della patente per un periodo da 6 mesi a un anno .

, le sanzioni includono l’ , un’ammenda e il conseguente ritiro della patente per un periodo . Valori superiori a 1,5 g/l comportano un arresto da 6 mesi a un anno, una multa tra 1.500 e 6.000 Euro e la sospensione della patente per uno o due anni.

Chi risulta positivo ai test antidroga subisce la sospensione immediata della patente e, se le analisi successive lo confermano, la revoca della suddetta per 3 anni.

I controlli preliminari possono essere effettuati immediatamente tramite il prelievo della saliva e, in caso di positività, il conducente può essere accompagnato dalle autorità presso strutture sanitarie apposite, al fine di prelevare altri liquidi biologici necessari per ulteriori test.

Le autorità possono inoltre decidere di sospendere la patente al conducente fino a che i test non saranno conclusi.

Se una persona, già sanzionata per un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, viene nuovamente fermata in stato di ebbrezza entro 2 anni, la patente viene revocata e il veicolo confiscato.

ABBANDONO ANIMALI

Le pene per chi abbandona animali domestici su strada sono aumentate di un terzo rispetto al passato. Le sanzioni ora vanno da 1.300 a 13.000 Euro.

Se l’abbandono avviene per mezzo di un veicolo, è prevista la sospensione della patente da 6 mesi a un anno. In caso di incidente causato dall’abbandono, il proprietario rischia pene severe.

INCIDENTI STRADALI

Chi, guidando sotto l’effetto di alcol o droghe, provochi un incidente stradale, subirà delle conseguenze più aspre rispetto al passato.

Le medesime pene si applicano anche qualora l’incidente stradale sia causato da un animale domestico abbandonato in strada dal proprietario. Vediamo di seguito le tipologie di incidente stradale e le relative pene giuridiche:

Lesioni gravi : reclusione da 3 mesi a 1 anno ;

: reclusione ; Lesioni gravi aggravate : reclusione da 3 a 5 anni ;

: reclusione ; Lesioni gravissime : reclusione da 1 a 3 anni ;

: reclusione ; Lesioni gravissime aggravate : reclusione da 4 a 7 anni ;

: reclusione ; Omicidio stradale : reclusione da 2 a 7 anni ;

: reclusione ; Omicidio stradale aggravato per infrazioni gravi: reclusione da 8 a 12 anni.

MONOPATTINI

Ci sono nuove e importanti regole che riguardano l’utilizzo dei monopattini, il quale potrà avvenire solo con l’uso del casco.

I monopattini dovranno anche essere assicurati e sarà possibile farlo dopo aver ottenuto la targa per il mezzo, pena una multa che va da 100 a 400 Euro, inoltre questi dovranno disporre di indicatori di direzione.

Non potranno circolare su strade che prevedono un limite di velocità superiore ai 50 Km/h. Non potranno circolare contromano, né all’interno delle aree pedonali. Non potranno più essere parcheggiati ovunque sul marciapiede, dovranno per forza essere collocati in zone apposite, designate dal Comune.