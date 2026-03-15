Nuovo cartello stradale con rombo bianco: cosa significa e su quali strade arriva

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Negli ultimi mesi molti automobilisti che viaggiano in Europa hanno notato una segnaletica stradale insolita: un cartello blu con un rombo bianco al centro. A prima vista può sembrare un simbolo poco chiaro, soprattutto perché non è ancora presente nel Codice della strada italiano. In realtà si tratta di un segnale che indica una corsia riservata a determinate categorie di veicoli e che potrebbe diffondersi sempre di più nei prossimi anni.

Il nuovo cartello è stato introdotto in alcune città europee per incentivare il cosiddetto carpooling, ovvero la condivisione dell’auto tra più persone che percorrono lo stesso tragitto. L’obiettivo è ridurre il traffico e l’inquinamento, soprattutto nelle aree urbane più congestionate.

Che cosa indica il cartello con il rombo bianco

Il segnale con il rombo bianco identifica una corsia riservata ai veicoli con più occupanti a bordo. In pratica possono utilizzarla solo le auto che trasportano almeno due o tre persone, a seconda delle regole stabilite dalle autorità locali.

Questo tipo di corsie è conosciuto a livello internazionale come HOV (High Occupancy Vehicle lanes) e viene utilizzato da tempo negli Stati Uniti e in Canada. In Europa il simbolo del rombo è stato adottato di recente proprio per indicare queste corsie dedicate alla mobilità condivisa.

Il funzionamento è semplice: chi viaggia da solo non può utilizzare la corsia contrassegnata dal rombo bianco, mentre le auto con più passeggeri possono percorrerla normalmente. In questo modo si cerca di premiare chi condivide il veicolo e ridurre il numero complessivo di auto sulle strade.

Dove è già stato introdotto

Le prime sperimentazioni del nuovo cartello sono state avviate soprattutto in Francia, in città come Lione, Grenoble e Strasburgo, dove la segnaletica è stata installata su alcune arterie molto trafficate.

Secondo i primi dati raccolti dalle amministrazioni locali, queste corsie dedicate hanno contribuito a rendere il traffico più scorrevole e a ridurre le emissioni inquinanti. L’iniziativa fa parte di una strategia più ampia per promuovere forme di mobilità sostenibile e limitare l’uso delle auto private nelle grandi città.

Oltre alla Francia, il nuovo cartello sta comparendo anche in altri Paesi europei, come Germania e Spagna, dove le autorità stanno valutando l’introduzione di corsie riservate alle auto condivise.

Le possibili sanzioni per chi non rispetta la regola

Il mancato rispetto della segnaletica può comportare sanzioni. In Francia, ad esempio, gli automobilisti che utilizzano la corsia riservata senza avere il numero minimo di passeggeri rischiano una multa che può arrivare a circa 135 euro.

In futuro i controlli potrebbero essere effettuati anche con telecamere o sistemi automatici in grado di rilevare il numero di persone presenti all’interno dell’auto.

Arriverà anche in Italia?

Per il momento il cartello con il rombo bianco non è previsto dal Codice della strada italiano. Tuttavia, considerando la diffusione di questo sistema in altri Paesi europei, non si esclude che in futuro possa essere sperimentato anche in Italia, soprattutto nelle grandi città dove il traffico rappresenta un problema quotidiano.

L’adozione di corsie dedicate al carpooling potrebbe infatti aiutare a ridurre la congestione nelle ore di punta e favorire una mobilità più sostenibile. Tuttavia, prima di un eventuale arrivo sulle strade italiane, sarebbe necessario aggiornare la normativa e ripensare la gestione delle corsie preferenziali già esistenti.

Per ora, quindi, il rombo bianco resta un segnale che gli automobilisti italiani possono incontrare soprattutto viaggiando all’estero. Conoscerne il significato è comunque importante per evitare errori di guida e possibili sanzioni.