Nuovi sacerdoti per guidare le diverse parrocchie del territorio: i nomi
La nostra Arcidiocesi vive un tempo di grazia, di rinnovamento e di profonda comunione. Con l’inizio del nuovo anno pastorale, si aprono ufficialmente i ministeri dei sacerdoti nominati dal Vescovo alla guida di diverse parrocchie del territorio.
Il rito dell’immissione canonica non è solo un atto giuridico, ma un momento liturgico solenne in cui il nuovo parroco riceve la cura delle anime, promettendo di camminare insieme al popolo di Dio.
Accompagniamo con la preghiera questi nostri fratelli presbiteri e le comunità che si apprestano ad accoglierli.
Ecco il calendario delle prossime celebrazioni di insediamento presiedute dall’Arcivescovo Mons. Franco Moscone:
Il calendario degli ingressi:
DON MICHELE ARTURO
Sabato 12 settembre 2026
ore 19.00
Parrocchia San Nicola di Mira-Chiesa Madre
Carpino
DON GIOVANNI TOTARO
Lunedì 21 settembre 2026
ore 19.00
Parrocchia San Carlo Borromeo
Manfredonia
DON ALESSANDRO ROCCHETTI
Mercoledì 30 settembre 2026
ore 19.00
Parrocchia San Lorenzo Maiorano
Manfredonia
DON MATTEO TOTARO
Venerdì 2 ottobre 2026
ore 18.30
Parrocchia Santa Maria Assunta-Chiesa Madre
Vico del Gargano
DON GIOVANNI GRANATIERO
Sabato 3 ottobre 2026
ore 18.30
Parrocchia Santa Maria del Carmine
Manfredonia
DON DOMENICO FACCIORUSSO
Domenica 11 ottobre 2026
ore 18.00
Parrocchia San Giuseppe Artigiano
San Giovanni Rotondo
DON MAURIZIO GUERRA
Giovedì 15 ottobre 2026
ore 18.00
Parrocchia Santa Maria del Carmine
Monte Sant’Angelo
DON EMANUELE GRANATIERO
Domenica 18 ottobre 2026
ore 18.00
Parrocchia Santa Maria delle Grazie
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