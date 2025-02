Nuovi punti vendita per le tribune del Carnevale

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

BIGLIETTI TRIBUNE: ATTIVI PUNTI VENDITA AGGIUNTIVI PER I TICKET DELLE TRIBUNE DI PIAZZA MARCONI

Da oggi è possibile acquistare i biglietti per assistere agli eventi in programma presso i seguenti punti vendita ufficiali:

• BAR IMPERO: Piazza Marconi 15 (in orari di apertura dell’attività)

• PASER: Viale G. Vittorio 116 – ogni giorno dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19

• PRO LOCO MANFREDONIA: Via Maddalena 99 – ogni giorno dalle 09.30 alle 12.30 e dalle 17 alle 20

I biglietti sono disponibili fino a esaurimento posti, pertanto si consiglia di acquistarli con anticipo per assicurarsi un posto nel cuore della festa.

Per informazioni e aggiornamenti sul programma del Carnevale, è possibile visitare le pagine ufficiali dell’evento: www.carnevaledimanfredonia.org (sul sito è comunque attiva la biglietteria online)

In allegato immagine di repertorio – credits: ph. Arcangelo Palumbo