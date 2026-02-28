[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Nuovi impegni per il settore giovanile del Manfredonia

Nuovo weekend di gare per il Settore Giovanile del Manfredonia Calcio 1932, con Under 19, Under 17 e Under 15 pronte a scendere in campo.

Si parte domenica 1 marzo, alle ore 09:00, con l’Under 17 impegnata nella trasferta contro l’Unione Calcio Bisceglie presso lo stadio “Di Liddo”, gara valida per la 7ª giornata. Il Manfredonia occupa il secondo posto a quota 13 punti, reduce dalla vittoria interna per 4-2 contro l’Accademia Calcio Monte. L’UC Bisceglie, terza a 9 punti, arriva invece dal ko per 4-3 nel derby contro il Bisceglie.

Sempre domenica 1 marzo, alle ore 09:30, scenderà in campo l’Under 15 tra le mura amiche dello stadio “Miramare” per la 5ª giornata. Sarà un vero e proprio scontro diretto al vertice contro la Gioventù Calcio San Severo: entrambe le squadre guidano la classifica a quota 9 punti insieme al Real Siti. Il Manfredonia è reduce dallo 0-3 di Cerignola, mentre il San Severo arriva dal successo per 2-1 contro la Joga Bonito Foggia.

A chiudere il programma sarà il posticipo di lunedì 2 marzo alle ore 14:30, con l’Under 19 che ospiterà il Ferrandina allo stadio “Miramare” per la 23ª giornata del campionato Juniores Nazionale. I biancocelesti, all’undicesimo posto con 16 punti, cercano il riscatto dopo la sconfitta di misura a Martina. Il Ferrandina chiude la classifica a 9 punti e torna in campo dopo il turno di riposo.

Un fine settimana intenso, tra confronti importanti e nuove opportunità di crescita per il nostro vivaio.