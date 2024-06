Nuovi fondi per Galattica e le Ex-Fabbriche San Francesco, Matteo Gentile: “Il futuro è dei Giovani”

La città di Manfredonia deve cogliere l’opportunità di rafforzare la rete dei servizi per l’informazione, l’accompagnamento e il supporto all’attivazione dei più giovani realizzata con il progetto Galattica – Rete Giovani Puglia, della Regione Puglia, e le associazioni ArciViceversa, POP_Officine Popolari e Back To the Future.

La notizia di nuovi fondi, pari ad 1,2 milioni di euro, stanziati dall’assessorato allo Sviluppo economico per finanziare nuovi Piani Locali di Intervento per ulteriori 18 mesi, conferma la bontà dell’intuizione avuta da questa alleanza tra soggetti sociali attivi che ha prima promosso il recupero e la riqualificazione di un bene comunale, le ex Fabbriche San Francesco, e poi lo ha trasformato in un luogo attrattivo e funzionale alla promozione di una nuova soggettività giovanile.

L’obiettivo condiviso è accompagnare i giovani verso opportunità ed esperienze in ambito sociale, culturale, professionale e di partecipazione civica, con l’intento di favorirne l’autonomia, il protagonismo e l’inserimento attivo nella comunità manfredoniana.

È così che le ex Fabbriche San Francesco sono diventate un centro gravitazionale di talenti, che finalmente possono farsi riconoscere, conoscersi tra loro e creare reti utili a mitigare il fenomeno della migrazione intellettuale ed a porre le basi per nuove attività imprenditoriali, sociali e culturali.