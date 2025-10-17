Meteo
Notte di pioggia intensa sulla Capitanata, proseguono i rovesci per tutto il giorno
Notte di pioggia intensa quella appena trascorsa sul Gargano e sulla Capitanata per il passaggio di una importante perturbazione che sta colpendo tutto il sud Italia.
A Manfredonia e nelle altre città garganiche ha piovuto praticamente per tutta la notte salvo piccoli tratti di tranquillità.
Se da un lato l’acquedotto Pugliese ha informato la riduzione della pressione della fornitura dell’acqua per via di una scarsità di stoccaggio nelle riserve idriche, dall’altro questi rovesci lasciano ben sperare in un rimpinguamento delle dighe.
I rovesci proseguiranno anche per tutto il giorno corrente, a tratti.