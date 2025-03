Notte Colorata a Manfredonia: Sabato 8 Marzo, Gli Ottantabit aprono il party 90’s più forte d’Italia!

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Festa Colorata a Manfredonia: Sabato 8 Marzo, Gli Ottantabit aprono il party 90’s più forte d’Italia! #Nostalgia90

Sabato 8 marzo, la città di Manfredonia si prepara a vivere una serata unica, all’insegna della musica e del divertimento, in un evento che ci farà rivivere le magiche atmosfere degli anni ’80. La Festa Colorata prenderà vita in Piazza Giovanni XXIII a partire dalle 21:00, con gli Ottantabit, che daranno il via alla serata #nostalgia90 con un mix di successi intramontabili pronti a far ballare e scatenare tutti!

Gli Ottantabit, una band locale composta da Maurizio Zambino, Lorenzo Castigliego, Matteo Brento e Giovanni La Tosa, ci regaleranno un’esperienza musicale unica, un vero e proprio viaggio nel decennio più colorato e spensierato della musica pop.

Con una selezione dei più grandi successi che hanno segnato un’epoca, gli Ottantabit faranno rivivere i classici che hanno fatto la storia della musica mondiale, con sonorità fresche e coinvolgenti. Sarà l’occasione perfetta per ballare e cantare insieme, immersi nel fascino senza tempo delle melodie che hanno fatto sognare intere generazioni.

Non perdere l’evento più atteso dell’anno! L’ingresso è gratuito, e a partire dalle 21:00 Piazza Giovanni XXIII si trasformerà nel palcoscenico di una serata indimenticabile. Un’occasione imperdibile per rivivere le emozioni degli anni ’80 e divertirti con gli Ottantabit.

Appuntamento imperdibile: Sabato 8 Marzo, ore 21:00, Piazza Giovanni XXIII!

Ingresso gratuito