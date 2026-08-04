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Meteo, prime indicazioni per il prossimo weekend 8-9 agosto

Il weekend dell’8 e 9 agosto vedrà un parziale cedimento dell’anticiclone africano esclusivamente sui settori più settentrionali del Paese. L’ingresso di correnti leggermente più fresche in quota farà da innesco a una fase temporalesca al Nord, ma si tratterà soltanto di una parentesi d’instabilità isolata che non scalfirà in alcun modo il dominio del grande caldo sul resto d’Italia.

Lo scrive IlMeteo.it.



Sul resto del Paese la situazione rimarrà sostanzialmente immutata. Al Centro-Sud e sulle Isole Maggiori il cedimento in quota si tradurrà per lo più in un incremento dell’umidità, rendendo il caldo ancora più afoso e opprimente senza portare un reale refrigerio al suolo. L’unica nota di dinamicità riguarda la dorsale appenninica, soprattutto del Centro, dove nelle ore pomeridiane si potrà formare qualche isolato temporale di calore; per il resto, continueranno a dominare il sole e la stabilità.

