Notte bianca 2024 a Peschici: arte, musica e spettacoli

Venerdì 12 luglio 2024, dalle ore 22:00, si terrà la IV Edizione della “Notte Bianca”.

L’evento sarà un’opportunità per conoscere “l’incantevole scorcio garganico” in un’altra “prospettiva” e per riscoprire le sue peculiarità commerciali, turistiche e di intrattenimento. Il buio darà vita ad una serie di performance musicali e culturali, dal corso principale alle piazze, dalle viuzze ai luoghi più caratteristici.

Il programma pone attenzione a tutte le fasce di pubblico, grazie alla sinergia tra i diversi appuntamenti, organizzati dal Comune di Peschici e le attività proposte dalle partite iva:

BALCONI, MARCIAPIEDI E SPIAZZI MUSICALI

Valorizzazione dei musicisti e dei maestri locali e garganici proponendo dei “palcoscenici” originali

– Via Montesanto – Pasquale Olivieri;

– Corso Umberto I – Giovanni Corso;

– Via Magenta, 3 – Stefano Biscotti & Carmelina Pupillo;

– Corso Garibaldi (zona inferiore) – Antonello Bonsanto;

– Corso Garibaldi, 59 – Stefania Cardella;

– Corso Garibaldi I – The 3 “M’S band” ( Domenico, Rocco Marino e Francesco Monaco);

– Corso Garibaldi (Porta del Ponte) – Dj Alessandro Aguiari & Voice Leo Angelicchio;

– Via Forno (Centro Storico) – “Voce & Manouche” Trio ( Nunzio Ferro, Nicola Scagliozzi, Rocco Vescia);

– Piazza del Popolo (Centro Storico) – Rocco Tavaglione & Gianluigi Rauzino;

– Recinto Baronale (Centro Storico) – Alessandro Del Sarto.

NEGOZI APERTI

Serrande alzate oltre “il solito orario” per acquisti convenienti

LABORATORI DI ARTETERAPIA

Piazza Pertini – Lavorazione di porcellana fredda per la realizzazione di oggetti per bambini – A cura dei Volontari “il bacio di giuda” di Foggia

DJ SET

Esterno dei locali aderenti – Musica selezionata da figure professionali

RASSEGNA DI QUADRI

Sala del Municipio (Piazza Pertini) – A cura di Giacomo De Troia

Non si escludono ulteriori sorprese…

Si ringrazia: l’Amministrazione del Comune di Peschici, in particolar modo il consigliere delegato eventi-spettacoli Francesco D’arenzo, gli uffici dell’Ente, la Polizia Locale, la Stazione Carabinieri, le Autorità tutte, la Protezione Civile, le partite iva e quanti collaboreranno per l’ottima riuscita dell’evento.