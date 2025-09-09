Noto critico stronca Affari Tuoi e Stefano De Martino: “Con La ruota ci si può divertire…”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Affari Tuoi e La ruota della fortuna è la sfida televisiva che sta tenendo alta l’attenzione del pubblico. Nella prima settimana di messa in onda, il game show condotto da Gerry Scotti ha raggiunto clamorosi ascolti sui teleschermi di Canale 5, riuscendo sempre a battere la concorrenza di Stefano De Martino con il suo gioco dei pacchi su Rai 1. Un momento di difficoltà per l’ex marito di Belen Rodriguez, che lo scorso anno non aveva rivali. Nel corso delle ultime ore, un noto critico ha lanciato una nuova bordata contro Affari Tuoi. Si tratta di Aldo Grasso che in un articolo apparso sul Corriere della sera ha scritto le seguenti parole: “lo scontro è fra due format stranieri e già ben collaudati in tutto il mondo, giusto per sottolineare che ormai lavoriamo solo nell’indotto, negli accessori. Con la «Ruota», lo spettatore può anche divertirsi a far funzionare la testa; i pacchi, invece, sono in mano a un’altra parte del corpo.”

Stefano De Martino in difficoltà con Affari Tuoi

Il ritorno di Stefano De Martino ai comandi di Affari Tuoi non si sta rivelando affatto tranquillo. La scorsa stagione il suo debutto era stato accolto con grande curiosità e anche con indulgenza. Questa volta, l’ex marito di Belen si è trovato a fare i conti con una concorrenza agguerrita: La ruota della fortuna riportata in auge da Gerry Scotti su Mediaset. Le due aziende si stanno fronteggiando a colpi di dichiarazioni e frecciatine. Mentre sui social i fan si dividono tra sostenitori e detrattori. A gettare benzina sul fuoco c’ha pensato il celebre critico Aldo Grasso, che non ha usato mezzi termini per asfaltare De Martino: “E’ stato sopravvalutato, è bravo, piacevole, ha uno stile particolare che definirei da re della paraculaggine. Ma non è il nuovo Fiorello come un periodo la Rai ha provato a venderlo.”