Affari Tuoi: la frecciatina di Pier Silvio Berlusconi

Pier Silvio Berlusconi ha fatto un’apparizione a sorpresa nella puntata del 3 settembre de La Ruota della Fortuna. L’amministratore delegato di Mediaset ha colto l’occasione per sottolineare il lavoro impeccabile della squadra di produzione e per tributare un plauso a Gerry Scotti e Samira Lui per la loro professionalità davanti alle telecamere. Non sono poi mancati momenti più “frizzanti”: Berlusconi ha infatti lanciato una frecciatina alla Rai e al programma Affari Tuoi, mostrando il suo stile diretto anche fuori dal contesto aziendale.

Pier Silvio Berlusconi: cosa ha detto su Affari Tuoi?

Durante la puntata de La Ruota della Fortuna del 3 settembre, Pier Silvio Berlusconi ha fatto un ingresso a sorpresa nello studio. Il CEO di Mediaset ha colto l’occasione per esprimere il proprio apprezzamento a tutto lo staff impegnato dietro le quinte della trasmissione. Dopo aver abbracciato il conduttore Gerry Scotti, Pier Silvio si è rivolto agli spettatori affermando: “Sono venuto a salutarvi e a ringraziare tutti i professionisti che hanno collaborato e lavorato a questo prodotto”. L’amministratore delegato del Biscione non ha mancato di lodare tutti i professionisti che lavorano per mandare avanti l’immensa realtà fondata da suo padre, il compianto Silvio Berlusconi, aggiungendo: “Ve lo dico senza farmi problemi avete fatto, abbiamo fatto tutti insieme un piccolo miracolo”. Durante il suo intervento a La Ruota della Fortuna, Pier Silvio Berlusconi non ha evitato di lanciare una frecciatina allo show concorrente della Rai, Affari Tuoi. In riferimento a La Ruota della Fortuna, il CEO Mediaset ha detto: “Siamo orgogliosi di questo prodotto. Non solo perché è un bel prodotto e fa degli ottimi ascolti, ma anche perché di là i nostri concorrenti vanno in onda con un gioco che non è un gioco, in cui si vincono tanti soldi solo legati alla fortuna, senza nessun merito e nessuna reale prova da superare”. Pier Silvio è poi andato avanti dicendo che il quiz show Mediaset ha una missione: portare nelle case “l’amore per la lingua italiana”. L’apparizione a sorpresa di Pier Silvio Berlusconi a La Ruota della Fortuna ha rappresentato anche un momento per rendere omaggio a Gerry Scotti, il conduttore del programma. Un ringraziamento nei confronti dello “Zio Gerry” che, a detta di Pier Silvio, “ha avuto il coraggio, la professionalità, la forza per affrontare questa sfida. Gli abbiamo chiesto di fare l’impossibile, (…) lui ha accettato e oggi portiamo a casa dei risultati”. Successivamente, Pier Silvio Berlusconi ha voluto rivolgere un ringraziamento speciale a Samira Lui, la valletta che affianca Gerry Scotti nel programma. Nella seconda puntata di Affari Tuoi, il programma condotto da Stefano De Martino, si è registrata una novità significativa: la durata è stata estesa di circa dieci minuti, arrivando a superare i 56 minuti complessivi. Questa decisione è stata presa per contrastare la concorrenza e per offrire un intrattenimento più lungo al pubblico. Nonostante l’allungamento della durata, il programma ha ottenuto 3.993.000 spettatori, pari al 22,4% di share. Tuttavia, La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti ha prevalso, registrando 4.109.000 spettatori e il 23% di share, confermando la sua forza nel prime time.



