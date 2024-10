Nota di Enpa Manfredonia: “Ogni volta che siamo chiamati a intervenire noi interveniamo”

Ogni volta che siamo chiamati a intervenire noi interveniamo, da oltre vent’anni, sempre, non ci siamo mai tirati indietro. Mai.

Chi dice il contrario è pienamente consapevole di mentire. Siamo in prima linea, lo sanno anche i sassi.

Spesso però ci viene chiesto da cittadini che sono a digiuno delle procedure previste dalla legge di svolgere atti che esulano dalle nostre competenze e possibilità materiali e su questo alcuni non esitano a speculare con illazioni e rappresentazioni fortemente soggettive della realtà dei fatti.

L’animalismo non è una gara di segnalazioni, una competizione di avvistamenti, ancor meno un podio sul quale salire sgomitando per ottenere la medaglia di salvatore.

Nella maggior parte dei casi di segnalazioni extraurbane esiste un concreto lavoro di monitoraggio del territorio che chi segnala ignora, una conoscenza del territorio e delle criticità maturata in decenni di lavoro sul campo.

Ogni intervento viene calendarizzato secondo un ordine dettato dalla disponibilità degli enti coinvolti (ASL e Comune) e dalla dotazione delle risorse accessibili.

Sempre più spesso, ormai, assistiamo basiti a una rissa ostile di interventi, pubblicazioni, segnalazioni e presenze prive di qualsiasi volontà di cooperazione ma tenute insieme esclusivamente da una mescolanza di concezioni, interpretazioni e congetture che hanno come unica conseguenza quella di generare la paralisi totale della macchina gestionale.

Chi ci rimette realmente sono sempre loro, sappiatelo.

Gli animali.

Per loro noi lottiamo affinché non vengano issate bandiere da chicchessia né rivendicati meriti per scopi diversi da quelli della loro protezione e del loro benessere.

ENPA MANFREDONIA