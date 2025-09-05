Nota della Commissione Salute del Comune di Manfredonia
La Commissione Straordinaria della Salute del Comune di Manfredonia ringrazia
sentitamente la sig.ra Maria per la testimonianza espressa in riferimento all’impegno profuso
dalla Commissione nel suo come in altri casi di particolare delicatezza sanitaria e sociale.
Nel rinnovare la vicinanza alla famiglia, la Commissione estende il riconoscimento della
dedizione a favore della collettività alla Direzione del Distretto Sanitario di Manfredonia e agli
Operatori Asl dell’ufficio preposto, che, pur operando in un contesto molto critico quale
quello della sanità nazionale, pugliese e provinciale, continuano a svolgere con
professionalità le proprie funzioni al servizio dei cittadini.
I componenti della Commissione:
D’Ambrosio Maria, De Luca Alfredo, Leone Paola, Marasco Giuseppe, Quitadamo
Michelina, Spano Daniele, Tasso Antonio, Totaro Gianluca