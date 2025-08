[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Nota del Calcio Foggia 1920: “Grazie Trinitapoli, rammarico per le strumentalizzazioni”

Nota ufficiale del Calcio Foggia 1920 Ringraziamento alla città di Trinitapoli e precisazioni sulla narrazione mediatica.

Trinitapoli, 1 Agosto 2025 – Il Calcio Foggia 1920 desidera esprimere la più profonda e sincera gratitudine all’intera comunità trinitapolese, alle sue istituzioni e ai suoi cittadini. Fin dal primo giorno del nostro ritiro, abbiamo riscontrato un clima di eccezionale collaborazione e supporto che ha permesso alla squadra e a tutto lo staff di operare nelle migliori condizioni possibili.

Emblema di questo spirito costruttivo è un episodio che merita di essere raccontato nella sua interezza. A fronte di un banale guasto tecnico a un refrigeratore, la reazione della comunità è stata immediata ed esemplare. In poche ore, grazie alla prontezza locale, l’attrezzatura è stata acquistata e sostituita. Nel frattempo, un gruppo di sostenitori si è spontaneamente adoperato per non far mai mancare il ghiaccio, risorsa fondamentale per l’attività sportiva. Questa, per noi, è la notizia: la sinergia tra un club e il suo territorio.

Constatiamo quindi con rammarico il tentativo, da parte di una testata locale, di strumentalizzare un banale imprevisto logistico per costruire una narrazione denigratoria, successivamente ripresa in modo acritico da alcuni organi di stampa nazionali. Riteniamo che un giornalismo serio e costruttivo, fondamentale per il mondo dello sport, non debba ricorrere a “non notizie” per riempire spazi informativi, soprattutto quando mancano informazioni di reale interesse pubblico.

La diffusione di narrazioni distorte non solo danneggia l’immagine e la reputazione del Calcio Foggia 1920, ma rischia di interferire con le delicate dinamiche sportive e di mercato in un momento cruciale della stagione.

Il nostro club è e sarà sempre aperto al dialogo e alle critiche, quando queste siano fondate, argomentate e finalizzate a una crescita comune. Confidiamo che l’attenzione mediatica possa ora concentrarsi sui veri valori dello sport e sul progetto sportivo che stiamo costruendo con fatica e passione, insieme alla nostra gente.

Ufficio Stampa

Calcio Foggia 1920