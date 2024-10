Non solo Vintage Market, espositori da tutta Italia a Foggia

CITTA’ DI FOGGIA

Venerdi18 Sabato 19 Domenica 20 Ottobre 2024

Presso: interno Padiglione Fieristico n°71 Corso del Mezzogiorno 1, 71122 Foggia (FG) orario continuato 10,00-22,00

!!!! OCCASIONE IMPERDIBILE PER CHIUNQUE DESIDERA ESSERE :

!!! MERCANTE PER UN GIORNO !!!!

PRENOTA IL TUO SPAZIO TUTTO QUELLO CHE NON TI SERVE PIU’

** VENDILO – SCAMBIALO –

ABITI FIRMATI – ACCESSORI- OGGETTI – ECC- ECC

!!!! EVENTO APERTO A – PRIVATI * COLLEZIONISTI * HOBBISTI * OPERATORI DEL SETTORE *

Antiquariato

Collezionismo

Vintage

Artigianato Artistico

Vinili rari e da collezione, CD, DVD, MC

Elettronica anni 80 90 2000 PSP Giochi Nintendo subbuteo Figurine album console giochi Playstation XBOX

Fumetti, libri, Gadget, E tanto altro ancora !!!!!!

Evento aperto ad hobbisti, operatori del settore, collezionisti, privati.

info associazione culturale puglia eventi 3683598007

salva la data INGRESSO GRATUITO