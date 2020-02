Manfredonia – FU l’ultimo patrimonio la “Piccola Stazioncina in cittá – unica in Italia … insieme Lucera. Il suo arrivo dopo ina piccola curva che dava proprio al binario tronco morto in faccia ad un palazzo a pochi metri dalla strada cheera una abitazione a un piano fattiscente.

Io piccolo bimbo curioso e sempre in stazione – a guardare i treni arrivare e partire – da mattina e sera specie in estate, tra quel calore delle rotaie infuocate. Ricordo il mio gioco più prezioso ; era quello di quando compravo due chiodi nuovi color argentati , li strendevo sui binari ,così quando arrivava il trenino li faceva a forma di coltellini.

Ed io contento … con i miei 5 anni ero incoscente , quando poi in pochi mesi vidi costruire quella palazzina – in Quella “Piazza Marconi” – costrirla molto in alto da farci un sesto piano. Quando finì la sua costruzione dopo qualche anno; andarono ad abitare quasi tutti maestri e persone benestanti… io in quel palazzo, io ricordo il maestro Balsamo : pezzo d’uomo pelato e autoritario.La straordinaria Stazione: era miracolosa e storica, e non andava sradicata … perchè era un simbolo della cittadina manfredoniana … che quando il trenino entrava di sera ,in paese con le sue luci accesse , e il suo trum, trum, trum, era uno spasso – e ti indicava l’ora…la mia città – non l’ho mai capita – perchè ha voluto intercorrere oer forza la via dell’involuzione delle cose…come le persone…non è più la mia città ,così con mezzo cuore.

di Claudio Castriotta