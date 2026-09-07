Fede e religione
Nomine e incarichi dell’Arcivescovo
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Come già indicato precedentemente nel mese di giugno Mons. Arcivescovo ha provveduto alle nuove nomine come di seguito indicate:
- BALDI don Antonio – Vicario episcopale Territoriale di Vieste
- ZOCCANO don Antonio – Vicario foraneo di Monte Sant’Angelo
- IERVOLINO don Celestino – Collaboratore pastorale per l’Unità Pastorale “Santa Maria Maggiore e San Francesco d’Assisi” in Monte Sant’Angelo
- DEL GROSSO don Antonio – Vicario Parrocchiale della Parrocchia San Giuseppe Artigiano in San Giovanni Rotondo
- ARTURO don Michele – Collaboratore dell’Ufficio Liturgico diocesano per il settore della Musica Sacra
- COPPOLECCHIA don Michele – Vice assistente Azione Cattolica Ragazzi
- DE FABRITIIS don Luca – Collaboratore Ufficio diocesano per le Comunicazioni Sociali
- CARASSI don Michele – Canonico del Capitolo della Basilica Concattedrale di Vieste
- DE PADOVA don Antonio – Canonico del Capitolo della Basilica Concattedrale di Vieste
- PALACIOS LANDAZURI Fra Elkin de Jesus, t.c. – Collaboratore parrocchiale della Parrocchia Sant’Onofrio in San Giovanni Rotondo
- MUTSIIRWA don Fidele Balume(diocesi di Goma- R.D. del Congo) – Collaboratore parrocchiale della Parrocchia Trasfigurazione del Signore in San Giovanni Rotondo
Inoltre comunico che
- CASTRIOTTA don Nicola Piostudierà presso la Pontificia Università Salesiana mantenendogli incarichi diocesani.