Fede e religione

Nomine e incarichi dell’Arcivescovo

Redazione7 Settembre 2026
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Come già indicato precedentemente nel mese di giugno Mons. Arcivescovo ha provveduto alle nuove nomine come di seguito indicate:

  • BALDI don Antonio – Vicario episcopale Territoriale di Vieste
  • ZOCCANO don Antonio – Vicario foraneo di Monte Sant’Angelo
  • IERVOLINO don Celestino – Collaboratore pastorale per l’Unità Pastorale “Santa Maria Maggiore e San Francesco d’Assisi” in Monte Sant’Angelo
  • DEL GROSSO don Antonio – Vicario Parrocchiale della Parrocchia San Giuseppe Artigiano in San Giovanni Rotondo
  • ARTURO don Michele – Collaboratore dell’Ufficio Liturgico diocesano per il settore della Musica Sacra
  • COPPOLECCHIA don Michele – Vice assistente Azione Cattolica Ragazzi
  • DE FABRITIIS don Luca – Collaboratore Ufficio diocesano per le Comunicazioni Sociali
  • CARASSI don Michele – Canonico del Capitolo della Basilica Concattedrale di Vieste
  • DE PADOVA don Antonio – Canonico del Capitolo della Basilica Concattedrale di Vieste
  • PALACIOS LANDAZURI Fra Elkin de Jesus, t.c. – Collaboratore parrocchiale della Parrocchia Sant’Onofrio in San Giovanni Rotondo
  • MUTSIIRWA don Fidele Balume(diocesi di Goma- R.D. del Congo) – Collaboratore parrocchiale della Parrocchia Trasfigurazione del Signore in San Giovanni Rotondo

Inoltre comunico che 

  • CASTRIOTTA don Nicola Piostudierà presso la Pontificia Università Salesiana mantenendogli incarichi diocesani.
Redazione7 Settembre 2026