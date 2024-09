Nomina Fitto, la nota di Forza Italia Monte Sant’Angelo: “Una figura di spicco”

UN TRAGUARDO DI ECCELLENZA LA NOMINA DI RAFFAELE FITTO A COMMISSARIO-VICEPRESIDENTE DELLA COMMISSIONE EUROPEA

La recente nomina di Raffaele Fitto a Commissario-Vicepresidente della Commissione europea rappresenta un momento di grande orgoglio non solo per l’Italia, ma per l’intero panorama politico europeo. Una figura di spicco, dalla lunga esperienza e profonda conoscenza delle dinamiche istituzionali, Fitto incarna quei valori di competenza, dedizione e visione che l’Europa necessita in questo periodo di sfide globali.

La sua carriera politica, segnata da successi e ruoli di responsabilità sia a livello nazionale che europeo, riflette un impegno costante per il progresso e il bene comune. Già come Ministro per gli Affari Regionali, come membro del Parlamento Europeo e nel Governo Meloni come Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e per il PNRR, Fitto ha dimostrato una capacità unica di mediazione e leadership, qualità fondamentali in un’Europa sempre più integrata e bisognosa di politiche lungimiranti.

La sua nomina a Vicepresidente della Commissione europea è un segnale forte e chiaro della fiducia che le istituzioni europee ripongono nel suo operato. Il suo compito sarà cruciale in un contesto in cui l’Europa si trova a dover affrontare crisi economiche, transizioni ecologiche e digitali e una crescente domanda di coesione tra gli Stati membri.

Raffaele Fitto è indubbiamente la persona giusta per guidare queste trasformazioni, con uno sguardo attento non solo alle esigenze immediate, ma anche alle sfide di lungo termine che plasmeranno il futuro del nostro continente. Il suo pragmatismo, unito a un approccio inclusivo e dialogante, garantirà decisioni politiche equilibrate e innovative.

Questa nomina rappresenta un’opportunità unica per riaffermare l’Italia come protagonista di primo piano nel contesto europeo. Siamo certi che, con Fitto, l’Europa potrà proseguire nel suo cammino di crescita e unità, mantenendo saldi i suoi valori fondanti e rafforzando il suo ruolo nel mondo. (Fonte: Movimento politico Forza Italia – Monte Sant’Angelo)