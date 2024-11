Nomina Fitto. FdI: particolarmente orgogliosi come pugliesi

Di seguito la dichiarazione congiunta del gruppo regionale di Fratelli d’Italia Puglia

“Oggi l’Italia e tutta la politica italiana saluta e si complimenta per l’ottimo risultato ottenuto dalla nostra leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, per la nomina di Raffaele Fitto a vicepresidente della Commissione Europea con deleghe importantissime come le Riforme, Politiche di Coesione e PNRR.

“Ma consentiteci di essere particolarmente orgogliosi come pugliesi: noi, più di chiunque altro, conosciamo le competenze e le capacità di Fitto, noi che con lui abbiamo condiviso tante battaglie locali per il nostro territorio e per il Paese. Proprio per questo siamo più che convinti che saprà ricoprire l’autorevole ruolo europeo con la serietà che lo contraddistingue, ma soprattutto nell’interesse dell’Italia, che nel contesto europeo da oggi ha un peso maggiore”.