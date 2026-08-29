NoiPA, quando sarà visibile lo stipendio a docenti e ATA?

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Con l’avvicinarsi dell’inizio del nuovo anno scolastico, l’attenzione di docenti e personale ATA torna inevitabilmente anche sulla prossima rata dello stipendio.

Dopo le novità economiche entrate nelle buste paga degli ultimi mesi, sono molti i lavoratori della scuola che stanno verificando con attenzione quale sarà l’importo effettivamente accreditato a settembre.

Il mese che segna il ritorno a scuola porta infatti con sé non soltanto la ripresa delle attività didattiche e amministrative, ma anche nuove verifiche sulla situazione stipendiale del personale.



In particolare, il confronto con la mensilità precedente permette di capire se sono intervenute modifiche nella posizione individuale o se l’importo resta sostanzialmente stabile rispetto alle ultime competenze.

A incidere sul netto possono essere diversi elementi, dalle trattenute fiscali alle addizionali, passando per eventuali conguagli e per le specifiche voci presenti nella posizione del singolo dipendente.

Per questo motivo l’importo della rata non è necessariamente identico per tutti, anche quando si appartiene allo stesso profilo professionale e si possiede una situazione contrattuale analoga.



In queste ore, quindi, cresce la curiosità di docenti e ATA che stanno entrando nella propria area personale su NoiPA per verificare eventuali aggiornamenti relativi alla prossima mensilità.

La questione riguarda soprattutto il personale già di ruolo, mentre per le nuove assunzioni e per i rapporti di lavoro appena instaurati le tempistiche possono seguire percorsi differenti.

Il calendario delle prossime settimane è già abbastanza definito, con una data precisa per l’accredito della rata ordinaria e con la successiva pubblicazione del documento contenente il dettaglio delle competenze.

Ma la novità più interessante è arrivata proprio in queste ore e riguarda ciò che alcuni dipendenti hanno già iniziato a trovare entrando nella propria area riservata di NoiPA.

Stipendio settembre 2026, ecco cosa sta comparendo su NoiPA

Nelle ultime ore sono iniziate a comparire nell’area riservata di NoiPA le somme relative alla rata ordinaria di settembre 2026. La disponibilità dell’importo netto precede, come avviene normalmente, la pubblicazione del cedolino analitico, che consentirà di verificare nel dettaglio tutte le componenti della retribuzione.

Per controllare la cifra è sufficiente accedere alla propria area personale di NoiPA e consultare la sezione relativa ai pagamenti. La visualizzazione dell’importo può avvenire in momenti differenti per i singoli dipendenti, perché la lavorazione delle partite stipendiali non è necessariamente simultanea.

Quando arriva lo stipendio di settembre

La data ordinaria di esigibilità della rata di settembre è il 23 del mese. Il cedolino completo, invece, dovrebbe essere pubblicato alcuni giorni prima dell’accredito, indicativamente nella parte centrale di settembre.

È quindi importante distinguere tre momenti: la lavorazione della rata, la comparsa dell’importo netto nell’area personale e la successiva pubblicazione del cedolino con il dettaglio delle voci.

Docenti e ATA, perché l’importo può essere diverso da agosto

Il confronto tra agosto e settembre deve essere effettuato con attenzione. Il netto può cambiare anche quando lo stipendio tabellare rimane sostanzialmente invariato, perché sul risultato finale incidono le addizionali regionali e comunali, eventuali conguagli fiscali, variazioni della posizione stipendiale, detrazioni e altre trattenute.

Per questo motivo non esiste un importo netto uguale per tutti i docenti o per tutti gli ATA appartenenti allo stesso profilo: la cifra effettivamente accreditata dipende anche dalla situazione individuale del lavoratore.

Gli aumenti del nuovo contratto

Un altro aspetto da tenere presente riguarda il CCNL Istruzione e Ricerca 2025-2027. Gli adeguamenti economici collegati al nuovo contratto sono già entrati nelle lavorazioni stipendiali precedenti e, per il personale interessato, settembre si presenta quindi con il nuovo assetto retributivo già applicato.

Gli importi medi indicati per l’incremento complessivo a regime sono di circa 143 euro lordi mensili per i docenti e 107 euro lordi per il personale ATA, ma si tratta di valori medi e non di somme nette uguali per tutti. Le diverse decorrenze previste dal contratto devono inoltre essere considerate nel calcolo complessivo.

Cedolino di settembre, cosa controllare

Quando sarà disponibile il PDF, sarà possibile verificare con maggiore precisione la composizione della rata, controllando lo stipendio tabellare, le eventuali voci accessorie, le ritenute previdenziali e fiscali e le addizionali.

Particolare attenzione va prestata anche a eventuali compensi accessori o pagamenti aggiuntivi che possono essere liquidati separatamente dallo stipendio ordinario. Per questo motivo il semplice importo netto visualizzato in anteprima non consente sempre di ricostruire l’intero contenuto della retribuzione mensile.

La situazione, dunque, è già in movimento: per molti docenti e ATA di ruolo lo stipendio di settembre è già visibile su NoiPA, mentre nelle prossime settimane arriveranno il cedolino dettagliato e, il 23 settembre, l’accredito della rata ordinaria.

FONTI:

Orizzonte Scuola

Tutto Lavoro 24

Newsistruzione.it

Docenti di Sostegno