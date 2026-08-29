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L’Opera Nazionale Maternità e Infanzia a Manfredonia: da Manfredonia Ricordi

Redazione29 Agosto 2026
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L’Opera Nazionale Maternità e Infanzia a Manfredonia: da Manfredonia Ricordi

Nel corso del Novecento, il paesaggio sociale e architettonico dei comuni della Capitanata è stato profondamente segnato dalle istituzioni dedicate all’assistenza e allo stato sociale pubblico. Tra queste, la presenza della sede dell’ONMI (Opera Nazionale Maternità e Infanzia) a Manfredonia ha rappresentato per decenni un punto di riferimento fondamentale per la tutela della salute materna e infantile e per la crescita della comunità locale, tanto da essere affettuosamente e comunemente conosciuta da tutti i cittadini semplicemente come la “Maternità”.

Fondata nel 1925 con la Legge n. 2277 e attiva fino alla prima metà degli anni ’70, l’ONMI nacque con l’obiettivo di contrastare la mortalità infantile, fornire assistenza igienico-sanitaria alle gestanti e offrire supporto economico ed educativo alle famiglie indigenti.

A Manfredonia, come in molti centri urbani e portuali del Mezzogiorno, l’istituzione dell’ONMI rispondeva a precise esigenze di carattere sanitario e sociale:

Assistenza alle gestanti e puerpere: In un’epoca in cui le nascite avvenivano prevalentemente in casa e le condizioni igieniche erano spesso precarie, la sede locale garantiva visite ostetriche e controlli periodici.

Tutela della prima infanzia: Distribuzione di latte, integratori alimentari e visite pediatriche per contrastare la malnutrizione e malattie endemiche come il rachitismo e la tubercolosi.

Supporto educativo ed estivo: Promozione di colonie elioterapiche e marine lungo la costa sipontina, pensate per il recupero fisico dei bambini della zona.

Architettura e funzione – La Casa della Madre e del Bambino”

Le strutture realizzate dall’ONMI tra gli anni ’30 e ’50 rispondevano a rigidi canoni funzionali e architettonici: spazi luminosi, ampi cortili d’ingresso, refettori, sale visita e asili nido integrati.

A Manfredonia, l’edificio prescelto per ospitare le attività dell’ente divenne presto noto tra la popolazione come la “Maternità”, un luogo sicuro d’incontro e soccorso per intere generazioni di donne. La presenza di medici, ostetriche e assistenti sanitarie permetteva di coordinare interventi non solo di cura, ma di vera e propria alfabetizzazione igienico-sanitaria rivolta alle madri dell’epoca.

Dallo scioglimento dell’ente alla trasformazione sanitaria

Con la Legge n. 698 del 23 dicembre 1975, l’ONMI venne soppressa e il suo ingente patrimonio immobiliare e funzionale fu trasferito alle Regioni e ai Comuni. A Manfredonia, l’eredità dell’ente è transitata progressivamente nelle competenze dei Servizi Sociali e della Sanità Pubblica regionale, garantendo la continuità dei servizi territoriali di supporto alle famiglie.

Continuità storica – L’Asilo Nido di Via Daunia

Oggi, quella stessa vocazione di tutela e cura della prima infanzia sopravvive direttamente all’interno dello storico fabbricato. L’ex sede della “Maternità” ospita infatti l’Asilo Nido Comunale di Via Daunia, una struttura socio-educativa accreditata nel sistema integrato della Regione Puglia (Elenco regionale per la prima infanzia) e affidata in gestione dal Comune alla Società Cooperativa Sociale “Raggio di Sole”.

A distanza di decenni dalla chiusura dell’ONMI, le mura della storica “Maternità” continuano così a risuonare delle voci e delle risate dei più piccoli, a testimonianza di un patrimonio edilizio e sociale che non ha mai smesso di servire la comunità sipontina.

Foto inedita della facciata di Via Tito Minniti

Si ringrazia Federica Borgia per la collaborazione

Manfredonia Ricordi

Redazione29 Agosto 2026