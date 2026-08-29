Festa Patronale Manfredonia, gli eventi del 29 agosto
Festa Patronale Manfredonia, gli eventi del 29 agosto
Sabato 29 agosto
Ore 08.00 – Solenne apertura dei festeggiamenti con sparo di mortaretti.
Ore 08.30 – Giro per le vie della Città del Concerto Bandistico Città di Manfredonia (zona Siponto) – Saluto agli ospiti della Casa di Riposo “Stella Maris”.
Ore 11.30 – Piazza del Popolo – Matinée – Concerto Bandistico Città di Manfredonia diretto dal Maestro Giovanni Esposto.
Ore 17.00 – Finali Regionali The Cage Summer Sport Fest, Largo Diomede – Manfredonia.
Ospiti: Antonio Picci e Nicolas Picci.
Ore 21.00 – Chiostro di Palazzo San Domenico – Concerto Lirico Sinfonico e Leggero del Concerto Bandistico Città di Manfredonia diretto dal Maestro Giovanni Esposto.
Ore 21.30 – Piazza Papa Giovanni XXIII – “Sinfonicamente Lucio” con l’Ensemble “Futura” diretto dal Maestro Antonio Pio La Marca. Spettacolo offerto dall’Associazione ProLoco di Manfredonia.
Presenta Simona Francesca Santovito.