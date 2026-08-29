Oroscopo di Paolo Fox del weekend 29 e 30 agosto: fine settimana vivace per i Gemelli

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Secondo l’oroscopo di Paolo Fox del weekend 29 e 30 agosto, i Gemelli ritroveranno l’entusiasmo grazie a novità o incontri inaspettati. I nativi della Bilancia accorceranno le distanze in amore puntando sulla diplomazia anche nel lavoro, mentre quelli dell’Acquario faranno bene a prendersi tempo per riflettere prima di stringere nuovi patti lavorativi o sentimentali.

Il weekend 29-30 agosto secondo Paolo Fox: da Ariete a Cancro

Ariete – Secondo le previsioni astrologiche di Paolo Fox, l’atmosfera si fa un po’ tesa per questioni pratiche, ma non dubitare dei tuoi sentimenti. Questo weekend ti chiede di ritrovare l’equilibrio: spegni le polemiche, ascolta chi hai accanto ed evita gesti affrettati nella professione.

Toro – L’oroscopo di Paolo Fox segnala un weekend ideale per chi cerca stabilità e vuole chiarire questioni di cuore. Il clima è disteso, perfetto per fare nuovi incontri e godersi attimi speciali. Ottimo l’intuito negli affari, anche grazie ai recenti sblocchi lavorativi.

Gemelli – Ti attende un weekend vivace sul piano affettivo: un messaggio improvviso o un nuovo volto potrebbe intrigarti parecchio. L’entusiasmo si riaccende, superando del tutto qualche piccolo momento di noia.

Cancro – Il tuo weekend sarà travolto da emozioni profonde, utili per recuperare un legame o fare un incontro speciale. L’oroscopo di Paolo Fox suggerisce di scacciare le ansie superflue per lasciar spazio alla sincerità. Nel lavoro, armati di un po’ di pazienza.

Oroscopo del weekend 29-30 agosto: da Leone a Scorpione

Leone – In questo weekend il tuo fascino sarà alle stelle e il cuore tornerà al centro della scena con scelte decisive. Le previsioni astrologiche di Paolo Fox confermano che i tuoi sforzi professionali stanno finalmente dando i loro frutti, ma non cercare di controllare ogni cosa.

Vergine – Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, questo weekend ti servirà per riflettere e fare il punto della situazione. La tua solita razionalità ti aiuta nelle scelte pratiche, ma nei sentimenti sforzati di mettere da parte la logica: lascia parlare le emozioni.

Bilancia – Le previsioni astrologiche di Paolo Fox descrivono un weekend dinamico: un dialogo aperto accorcerà le distanze con il partner, mentre qualche stimolante novità attende i single. Sul lavoro usa la diplomazia, una collaborazione potrebbe sorprenderti.

Scorpione – L’oroscopo di Paolo Fox ti invita a vivere i sentimenti con trasporto in questo weekend, senza cedere a sospetti o gelosie inutili. Le intese possono farsi molto interessanti, ma fai attenzione agli accordi finanziari e alle uscite di cassa.

Previsioni astrologiche per il fine settimana 29 e 30 agosto: da Sagittario a Pesci

Sagittario – Secondo le previsioni astrologiche di Paolo Fox, la voglia di cambiamento porterà energia positiva in questo weekend, spazzando via il peso dei giorni scorsi. Mantieni però la calma nelle discussioni e fai attenzione alle spese impreviste.

Capricorno – Un weekend decisamente movimentato. L’oroscopo di Paolo Fox ti consiglia di non isolarti in amore: la determinazione ti premia sul lavoro, ma le tue decisioni nette potrebbero infastidire qualcuno. Non stancarti e vai dritto per la tua strada.

Acquario – Questo weekend invita alla meditazione: un dialogo illuminante potrebbe farti cambiare idea su una questione affettiva. Stando alle previsioni astrologiche di Paolo Fox, prenditi il giusto tempo prima di stringere nuovi patti o impegni di lavoro.

Pesci – Un weekend guidato da un’intuizione formidabile. L’oroscopo di Paolo Fox ti suggerisce di concentrarti sui fatti concreti ed evitare di creare problemi dove non esistono. Ottime prospettive per trovare risposte, bastano poche distrazioni sul lavoro.