Noi di Fiscoeasy siamo pronti ad accoglierVi

Cosa devi sapere di Fiscoeasy ?

Siamo sul web da oltre 11 anni, siamo commercialisti regolarmente iscritti all’ordine dei commercialisti, e svolgiamo questa professione dal 1985.

Siamo accreditati al network Professional Partner 24ore, e da maggio scorso siamo certificati UNI/pdr 125.

Non siamo una società di servizi né tantomeno una società di elaborazione dati.

Come nasce Fiscoeasy ?, l’idea era quella di accogliere tutti i liberi professionisti e psicologi in una grande comunità digitale, nella quale condividere esperienze, servizi professionali e innovazione.

Nel tempo abbiamo dato vita ad una grande comunità di persone, lo abbiamo fatto cercando di instaurare un rapporto di conoscenza e collaborazione con ognuno dei nostri interlocutori.

Con questo spirito, ci apprestiamo a conoscere i nuovi utenti, liberi professionisti, psicologi, avvocati, ingegneri, che avranno il desiderio di approfondire e utilizzare i servizi on line di Fiscoeasy .

Fiscoeasy: Cosa abbiamo fatto in questi anni ?

In questi ultimi 11 anni ci siamo impegnati a migliorare la qualità dei servizi offerti aggiornando costantemente la piattaforma digitali fiscoeasy.it. Abbiamo allineato tutti i processi digitali per favorirne l’utilizzo e ci siamo concentrati sulla consulenza e contabilità online per liberi professionisti e psicologi.

In particolar modo per gli psicologi abbiamo creato un seguimento personalizzato operativo full time. Questo processo ci consente di rispondere prontamente ogni volta che un utente ha un dubbio o un quesito da rivolgere.

Ogni volta che hai un dubbio c’è sempre il tuo consulente che ti risponde.

E’ questo mix, tra persone vere e strumenti digitali che rende fiscoeasy un servizio completo molto gradito e apprezzato dagli psicologi e liberi professionisti italiani.

Sapere di avere sempre al proprio fianco un consulente sempre disponibile in caso di necessità contribuisce a costruire un rapporto di rispetto e fiducia reciproca.

L’attività di consulenza fiscale è continua, e garantita, inoltre, è operativo un servizio di aggiornamento mediante circolari riferite a notizie e approfondimenti sui temi fiscali di maggiore impatto sulla professione esercitata.

Per queste ragioni anche per il 2025 FiscoEasy sarà accanto agli psicologi Italiani grazie alla convenzione stipulata con l’ENPAP (Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Psicologi) che consente ai propri iscritti di fruire dei servizi online di Fiscoeasy a prezzi vantaggiosi.

Siamo pronti ad accogliervi, è questa la cifra che segnerà questo periodo così importante per chi deve avviare una nuova attività professionale o semplicemente ha la necessità di cambiare commercialista.

Siamo pronti ad accogliervi, darvi il benvenuto, presentarti lo staff di Fiscoeasy, il Tuo commercialista onLine, e parlarvi delle nostre procedure digitali e dei nostri servizi online.

La piattaforma digitale Fiscoeasy è stata realizzata da commercialisti e pensata per gli psicologi e liberi professionisti.

Solo per fare qualche esempio, dall’apertura della partita iva, al servizio di contabilità, alla fatturazione elettronica e non, all’invio dei dati al servizio TS, alla dichiarazione dei redditi, alla consulenza fiscale. L’elenco è lungo, puoi contare su oltre 50 servizi fruibili dalla piattaforma di Fiscoeasy.

