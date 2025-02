[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Nocerina, tre assenze pesanti. Ma contro il Manfredonia possibilità per Favetta

Non ci saranno Marquez, Gerbaudo e Faiello nella Nocerina che affronterà il Manfredonia domani alle ore 15 al San Francesco d’Assisi.

Il bomber ed i due centrocampisti, infatti, sono stati fermati dal giudice sportivo.

Faiello e Gerbaudo, come sottolinea il sito NocerinaLive, sono due pilastri dello scacchiere di Campilongo, la cui mancanza si farà sentire soprattutto nella fase di costruzione del gioco. A questo si aggiunge la perdita di Marquez, che priva la squadra del suo attaccante di punta, ma sarà Favetta a raccogliere l’eredità dell’argentino. Il suo ingresso in campo rappresenta una sfida importante per lui, che avrà la possibilità di conquistare la scena in un momento delicato della stagione.

Favetta era in campo nell’unica vittoria in trasferta del Manfredonia ad Ischia, quando vestiva la maglia degli isolani.