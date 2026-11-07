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Nobile riabbraccia Pezzella: è il nuovo difensore dell’Ebolitana

L’Ebolitana calcio 1925, annuncia l’arrivo del difensore Filippo Nobile: è già agli ordini di mister Luigi Pezzella

Nuovo rinforzo per il reparto arretrato dell’Ebolitana Calcio. La società biancazzurra annuncia l’arrivo del difensore Filippo Nobile, classe 2004, che è già a disposizione di mister Luigi Pezzella.

Centrale difensivo moderno e di grande prospettiva, Nobile vanta un percorso di formazione in settori giovanili di assoluto prestigio, avendo vestito le maglie di Empoli, Juventus e Monza. Successivamente ha completato il proprio percorso di crescita tra San Donato Tavarnelle e Figline, prima dell’esperienza con il Manfredonia in D.

Nella scorsa stagione il giovane difensore ha collezionato 24 presenze ufficiali, mettendo in mostra affidabilità, personalità e continuità di rendimento. Le sue caratteristiche tecniche e fisiche ne fanno un profilo interessante: forte nell’uno contro uno, autorevole nel gioco aereo e preciso in fase d’impostazione, Nobile rappresenta un innesto capace di abbinare freschezza, solidità e qualità.

La società, insieme ai direttori Iossa e Coscia, ripone grande fiducia nelle qualità del promettente difensore, chiamato a dare un contributo importante alla causa biancazzurra in un campionato di Serie D particolarmente difficile e impegnativo.

Ufficio Stampa Ebolitana 1925