“No pasa nada” di C’è Posta per te, sono tornati insieme? Come è finita

“No pasa nada” di C’è Posta per te, chi di voi non ricorda l’intrigante storia tra Flavia e Gianmarco la coppia pugliese che ha raccontato le disavventure da Maria de Filippi. Senza ombra di dubbio è stata la storia più “simpatica” della stagione 2024 del programma di Canale 5.

Dopo quattro anni di storia d’amore, con anche una convivenza i due giovani pugliesi si sono lasciati. La storia è stata indubbiamente una delle più discusse della stagione di C’è Posta Per Te.

Flavia Proietto, avvenente ragazza di Taranto aveva scoperto i tradimenti dell’ex fidanzato Gianmarco Carmine Caso, ristoratore di Taranto. Quest’ultimo tenta il tutto per tutto e convoca Flavia da Maria de Filippi per provare a ricongiungersi. Purtroppo Flavia non accetta e decide di chiudere la busta senza tentare di riappacificarsi. In realtà il dialogo in studio è stato pagato, Gianmarco Carmine ha avuto modo di spiegare le sue ragione che purtroppo non sono bastate a Flavia per tornare sui suoi passi. La frase in spagnolo “No pasa nada” tradotto dallo spagnolo “nessun problema” è divenuta una hit del gergo quotidiano. Carmine aveva usato questa frase sotto i suoi post mentre era in vacanza con gli amici ad Ibiza.

Un vero e proprio tormentone, lanciato involontariamente da Flavia durante la puntata di C’è posta per te. Uno strascico lunghissimo per la storia d’amore pugliese.

La bella Flavia, nelle settimane a seguire ha visto aumentare i suoi follower, grazie alla notorietà data dal programma di Maria de Filippi, e c’è chi la vorrebbe nella prossima stagione di Uomini e Donne, che nel frattempo prosegue con grandi novità, oppure in compagnia di Gianmarco in Temptation Island, che proprio in queste settimane sta facendo i casting per la prossima stagione.

“No pasa nada” di C’è Posta per te, sono tornati insieme?

Seguendo il profilo della ragazza tarantina sembrerebbe che avrebbe perdonato l’ex Gianmarco Carmine. I due pubblicano spesso storie in cui sono negli stessi posti oppure post dove si “prendono in giro” scrivendo “Anzi, sui social scherza ancora postando le sue foto e la frase “Que pasa?”

Nel consueto video conclusivo della stagione di C’è Posta per te, quello nel quale si scopre a distanza di mesi cosa è successo nelle storie di C’è Posta per te, Flavia e Gianmarco lasciato tutti a bocca aperta. Dopo aver letteralmente asfaltato l’ex fidanzata con il suo “No pasa nada” i due riappaiono in TV e dichiarano al pubblico di Maria de Filippi “Dopo C’è posta per te abbiamo deciso di tornare insieme – hanno fatto sapere ieri sera – Adesso conviviamo e ci stiamo riprovando. Vediamo come va. No pasa nada”.