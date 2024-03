Uomini e Donne anticipazioni dal 25 al 29 marzo: una scelta, un compleanno in studio

Tanti colpi di scena accadranno nel corso delle nuove puntate di Uomini e Donne in programma dal 25 al 29 marzo in prima visione sui teleschermi di Canale 5. Scendendo nei dettagli, Maria De Filippi darà spazio ai protagonisti del trono classico dove l’indiscusso protagonista sarà Brando. Il tronista sarà chiamato a fare una scelta definitiva tra Beatriz e Raffaella. Questa volta, il giovane si dichiarerà pronto, tanto da far entrare in studio prima Beatriz alla quale dirà che non è lei la sua scelta. Le anticipazioni di Uomini e Donne rivelano che la corteggiatrice italo brasiliana piangerà per le parole dolcissime rivolte da Brando. A seguire ci sarà l’ingresso in studio di Raffaella. I due dopo le parole di rito si lasceranno andare ad un bacio appassionato che emozionerà tutti per la durata.

Uomini e Donne anticipazioni: Brando sceglie, Ida festeggia il compleanno di Mario

Le anticipazioni di Uomini e Donne in programma dal 25 al 29 marzo su Canale 5 rivelano che Brando sceglierà Raffaella sotto una pioggia di petali rossi. Inoltre, si tornerà a parlare delle vicende di Ida Platano. La tronista farà una sorpresa speciale a Mario Cusitore in occasione del suo compleanno. Ida porterà in studio una torta di compleanno per poter festeggiare l’uomo tutti insieme. Pierpaolo, invece, si renderà protagonista di alcune discussioni con Ida. Nonostante il chiarimento avuto in esterna, la tronista di Brescia tornerà a litigare con Pierpaolo in studio. Il cavaliere dimostrerà di perdere la pazienza apparendo intenzionato ad abbandonare la trasmissione per poi non ci ripensasse dopo l’intervento di Gianni Sperti.