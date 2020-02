Niente pioggia, “Invasi della Capitanata tutti in riserva”

Gli in­vasi della Capitanata sono già tut­ti in riserva e la diga di Occhito, se fosse già cominciata la stagio­ne irrigua, non potrebbe garan­tirla con 109 milioni di metri cubi (ne servono almeno 200). Garan­tita invece l’erogazione potabile per un anno. «Stiamo facendo la manutenzione delle condotte sui 6mila chilometri della nostra re­te», informa il presidente del Con­sorzio di bonifica della Capita­nata, Giuseppe De Filippo.

