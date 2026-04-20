Nicolò Brigante rompe il silenzio dopo il GF Vip: “Dentro ho messo tutto, adesso si riparte”

Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Quando Nicolò Brigante è approdato al Grande Fratello Vip sembrava entusiasta di vivere questa nuova esperienza televisiva, col passare delle settimane però il suo umore è decisamente cambiato.

L’ex gieffino si è ritrovato al centro di varie dinamiche, all’inizio aveva fatto breccia nel cuore di Lucia Ilardo ed è sembrato molto vicino a Ibiza e Blu. Con quest’ultima il coinvolgimento è sembrato palese a tutti, però non è successo nulla tra loro perché lei era già impegnata sentimentalmente. La scorsa settimana Nicolò Brigante ha manifestato sofferenza al Grande Fratello Vip dicendo che non ce la faceva più a restare nella casa.

Nicolò Brigante rompe il silenzio dopo il Grande Fratello Vip: cosa ha detto l’ex gieffino sui social

L’ex gieffino ha parlato della sua sofferenza anche in diretta durante la decima puntata del reality, a Ilary Blasi ha ammesso che non aveva più lo spirito giusto per restare. Tra le varie cose ha fatto sapere che aveva iniziato ad essere troppo ansioso e di non riuscire nemmeno a dormire. In puntata, dopo aver avuto un confronto con la madre, ha deciso di abbandonare il Grande Fratello Vip.

Ieri Nicolò Brigante ha pubblicato un post su Instagram in merito all’esperienza vissuta nella casa. A detta sua ci sono esperienze che non possono essere spiegate perché si possono solo vivere. Ha poi aggiunto: “Dentro ho messo tutto, testa, istinto, emozioni. Ho sbagliato, ho imparato, sono cresciuto“. L’ex gieffino ha ringraziato coloro che lo hanno sostenuto e hanno creduto in lui, adesso per lui è tempo di ripartire a modo suo.