Nicolò Brigante abbandona il Grande Fratello Vip? Lui confessa: “Non ce la faccio più”

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Quando Blu Barbara Prestia è finita al televoto Nicolò Brigante al Grande Fratello Vip le ha detto che sarebbe uscito anche lui se fosse stata eliminata lei lasciando senza parole. La ragazza aveva anche provato a fargli cambiare idea ma lui sembrava alquanto deciso.

I due avevano parlando un po’ in codice dell’argomento ma in molti hanno capito lo stesso. Ieri sera il percorso della Prestia nella casa più spiata dagli italiani si è concluso e sembra che l’ex tronista di Uomini e Donne voglia rispettare quanto detto. Nicolò Brigante abbandonerà davvero il Grande Fratello Vip?

Dopo l’uscita di Barbara dal Grande Fratello Vip Nicolò Brigante si ritira? Cosa ha detto il gieffino

Nella notte il gieffino durante una chiacchierata con Antonella Elia ha svelato “Sono andato in confessionale e ho detto che domani me ne vado. Non ce la faccio più“. La gieffina incredula ha chiamato Renato invitandolo a farlo ragionare.

Quando ha capito che Nicolò Brigante non stava scherzando ha provato ancora a fargli cambiare idea. Il gieffino le ha fatto però notare di aver già preparato tutte le sue cose per lasciare la casa. Deciderà davvero di abbandonare il reality? Lo scopriremo.