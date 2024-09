Nicola Ciuffreda, a 34 anni dalla morte Foggia ricorda l’imprenditore ucciso dalla mafia

De Santis: “Contrastare l’illegalità per costruire una comunità più giusta e solidale”

La città di Foggia si prepara a rendere omaggio a Nicola Ciuffreda, figura simbolo della lotta alla mafia, a 34 anni dalla morte, con due iniziative organizzate da Libera, ANM, FAI, Comune di Foggia, Liceo Scientifico “A. Volta” con il patrocinio del Comune di Foggia

Sabato 14 settembre alle ore 18.30 sarà celebrata una santa messa in ricordo dell’imprenditore presso la Chiesa di San Francesco Saverio. Un momento di raccoglimento e preghiera per ricordare la sua figura e il suo impegno civile.

Lunedì 16 settembre, presso la Sala Rosa del Palazzetto “A. Pazienza” sarà presentato in anteprima nazionale il video “Vivi, Libera Memoria”, realizzato dagli studenti del Liceo Scientifico “A. Volta”. Un’opera, questa, che vuole essere un tributo alla memoria di Nicola Ciuffreda e un invito alla riflessione sulle tematiche della legalità. Alla presentazione parteciperanno la sindaca di Foggia Maria Aida Episcopo, l’assessore alla Legalità Giulio De Santis, la dirigente scolastica del liceo Volta Ida La Salandra, la referente provinciale Libera Federica Bianchi, la presidentessa dell’ANM sottosezione Foggia Rossella Penna e il prescindete del FAI Antiracket Foggia Alessandro Zito.

“Il ricordo di Nicola Ciuffreda – dichiara De Santis – ci spinge a non dimenticare le tragiche conseguenze della criminalità organizzata. L’Amministrazione Comunale di Foggia, unitamente a diverse realtà associative e istituzionali, ha organizzato per lunedì prossimo un evento volto a sensibilizzare l’opinione pubblica e a promuovere una cultura della legalità. La partecipazione attiva di tutti i cittadini è fondamentale per testimoniare la nostra volontà di contrastare ogni forma di illegalità e per costruire una comunità più giusta e solidale. Invitiamo pertanto l’intera cittadinanza a partecipare a questo importante appuntamento”.