Nicla Ozenda: chi è la cantante dei Fortuna Five, età, carriera e vita privata

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La nuova edizione de La Ruota della Fortuna ha riportato in prima serata un’atmosfera fresca e sorprendentemente musicale, grazie alla presenza dei Fortuna Five, la band che accompagna Gerry Scotti e Samira Lui. Tra i volti più amati spicca Nicla Ozenda, giovane cantante ligure che, con la sua voce intensa e la sua presenza scenica, è diventata una delle rivelazioni del programma.

Il pubblico ha iniziato a chiedersi chi sia davvero questa artista così giovane e già così sicura sul palco. Qual è il suo percorso? Come si è formata? E cosa sappiamo della sua vita lontano dalle telecamere? Scopriamolo insieme.

Chi è Nicla Ozenda: età, origini e un talento cresciuto a Sanremo

Nicla Ozenda nasce a Sanremo il 16 ottobre 2002, un dettaglio che sembra quasi un segno del destino per chi ha scelto la musica come strada. Crescere nella città simbolo della canzone italiana ha alimentato fin da subito la sua passione, spingendola a esibirsi da giovanissima in concorsi nazionali e internazionali.

La sua voce, potente e allo stesso tempo capace di sfumature delicate, le ha permesso di distinguersi rapidamente, conquistando pubblico e giurie con interpretazioni sempre molto sentite.

Parallelamente alle prime esperienze sul palco, Nicla ha deciso di investire seriamente nella sua formazione, iscrivendosi al Conservatorio Arrigo Boito di Parma, dove studia con disciplina e costanza. Le sue giornate scorrono tra lezioni, prove e trasferte, un ritmo intenso che però non sembra spaventarla. Anzi, la giovane artista vive ogni impegno come un tassello fondamentale del suo percorso.

Il debutto televisivo con La Ruota della Fortuna rappresenta per lei un salto importante. Essere parte dei Fortuna Five, accanto al cantante e tastierista Marco Galeone, le ha permesso di farsi conoscere da milioni di spettatori, trasformando un programma storico in un trampolino di lancio per la sua carriera.

La sua voce è diventata anche protagonista della sigla, una reinterpretazione di Canzoncina di Margherita Vicario, brano che nella versione televisiva ha trovato una nuova vita proprio grazie all’interpretazione di Nicla.

La carriera di Nicla Ozenda tra tv, studio e un percorso costruito con dedizione

Il percorso artistico di Nicla Ozenda è fatto di costanza e sacrificio, elementi che emergono chiaramente ascoltando la sua storia. Prima dell’arrivo in tv, ha calcato numerosi palchi, partecipando a competizioni che le hanno permesso di crescere tecnicamente e di acquisire sicurezza.

La televisione, però, ha amplificato tutto: la visibilità, le aspettative e anche le pressioni.

Negli ultimi mesi, infatti, alcuni telespettatori avevano notato un cambiamento nella sua voce. Critiche che, come spesso accade, sono rimbalzate sui social fino a diventare insistenti. Nicla ha scelto di non nascondersi e ha raccontato pubblicamente ciò che stava affrontando: un’emorragia a una corda vocale, un evento che per un cantante può essere devastante.

Ha spiegato di aver vissuto momenti di paura e smarrimento, perché la voce con cui aveva studiato e lavorato sembrava improvvisamente diversa. Tuttavia, non si è fermata. Ha iniziato un percorso di recupero con una logopedista, affrontando ogni giorno con pazienza e determinazione.

Il suo messaggio ai fan è stato sincero e maturo: ha chiesto tempo e fiducia, ricordando che dietro ogni performance c’è un essere umano che può attraversare difficoltà.

Questa trasparenza ha rafforzato il legame con il pubblico, che ha apprezzato la sua autenticità e la sua forza.

La vita privata di Nicla Ozenda: riservatezza e rapporto con i fan

Se sul palco Nicla Ozenda si mostra sicura e luminosa, nella vita privata preferisce mantenere un profilo discreto. Non ha mai parlato pubblicamente di relazioni sentimentali e non è noto se sia fidanzata.

Sui social condivide soprattutto momenti legati alla musica, alle prove, ai backstage e ai suoi studi al Conservatorio, lasciando poco spazio alla sfera personale. Una scelta che molti giovani artisti adottano per proteggere la propria intimità, soprattutto quando la notorietà arriva in modo improvviso.

Ciò che emerge chiaramente è il rapporto genuino con i fan, che la seguono con affetto e apprezzano la sua spontaneità. L’esperienza a La Ruota della Fortuna le ha regalato una visibilità enorme, con ascolti che superano regolarmente il 24% di share e un pubblico che si è affezionato alla sua voce e alla sua energia.

La sua storia, ancora tutta da scrivere, è quella di una giovane artista che unisce talento, studio e una determinazione rara. E che, nonostante le difficoltà, continua a guardare avanti con la stessa passione che l’ha portata a cantare da bambina sui palchi della sua Sanremo.