Nella città delle Fracchie il 1° Raduno dei Camperisti

La Pro Loco “G. Serrilli”, in occasione dei riti della settimana che si svolgono a San Marco in Lamis e che ogni anno vede la partecipazione di tantissime persone, in modo particolare nella giornata del Venerdì Santo per partecipare alla processione della Madonna Addolorata accompagnata dalla Fracchie, organizza il 1° “Raduno dei Camperisti.”

L’evento vuole essere un modo per accogliere i turisti viandanti che vorranno sostare nel nostro comune per vivere un weekend all’insegna della fede, della storia e delle tradizioni. Per i camperisti provenienti da tutta Italia viene proposto un variegato programma: dopo aver effettuato la registrazione, nel pomeriggio del Venerdì Santo i collaboratori della Pro Loco appassionati della storia del paese condurranno una visita guidata tra fracchie e centro storico; nella mattinata di Sabato Santo la visita alle spoglie di San Pio da Pietrelcina e la benedizione dei camper nel primo pomeriggio; appuntamento da non perdere sarà la Via Crucis vivente nel centro cittadino che concluderà le due giornate di raduno.

Per quanti vorranno farci visita ricordiamo che l’iscrizione per la partecipazione potrà essere effettuata entro e non oltre il 25 Marzo 2024.

Segue locandina con programma dettagliato.