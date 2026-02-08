Neko TV, il mistero sul suo (presunto) ritorno

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Negli ultimi giorni il nome Neko TV è tornato a circolare con insistenza tra appassionati di televisione e animazione giapponese. Il canale, noto per aver trasmesso anime sul digitale terrestre tra il 2011 e il 2017, sembrerebbe infatti nuovamente operativo in streaming. Un ritorno che riaccende entusiasmo, ma anche interrogativi sulla reale natura di questa riapparizione e sulla solidità del progetto.

La storia di Neko TV è segnata da continue interruzioni e tentativi di rilancio mai del tutto consolidati. Dopo la chiusura sul digitale terrestre, il marchio è riemerso a più riprese tra sito web, iniziative episodiche e ricordi tra social e documentari Youtube, senza però ritrovare una rinascita reale. Proprio per questo, le segnalazioni delle ultime ore hanno attirato l’attenzione di una comunità ormai abituata a distinguere tra ritorni effettivi e semplici operazioni nostalgiche.

Le trasmissioni online sono realmente partite

Per chiarire i dubbi, siamo andati direttamente sul sito del “nuovo” Neko TV e, al momento della nostra visione, le trasmissioni risultano effettivamente attive. Il canale sta mandando in onda l’anime Jacky, l’orso del monte Tallac, una scelta che guarda chiaramente alla programmazione per ragazzi e ai classici dell’animazione giapponese trasmessi in Italia tra gli anni Settanta e Ottanta.

La presenza di un flusso video continuo conferma che non si tratta soltanto di un annuncio o di una pagina web inattiva: qualcosa, concretamente, è partito. Tuttavia, al momento non è disponibile un palinsesto strutturato, né informazioni chiare su diritti o composizione dello staff editoriale. L’impressione è quella di una ripartenza “soft”, quasi sperimentale, più orientata a testare l’interesse del pubblico che a lanciare ufficialmente un nuovo canale organizzato.

Questo elemento alimenta il mistero: dietro la riaccensione c’è la storica struttura di Neko TV oppure un’iniziativa diversa che utilizza il marchio? Al momento mancano comunicazioni ufficiali in grado di chiarire definitivamente la questione, e proprio questa ambiguità tiene acceso il dibattito online.

Oltre a Jacky, l’orso del monte Tallac, altri titoli annunciati sul sito del canale sono Banner lo scoiattolo, Julie rosa di bosco Coccinella, Belfy e Lillibit Jeanie dai lunghi capelli, Ninja Boy e un certo Neko TV Special (probabilmente un programma autoprodotto).

la prima incarnazione di Neko TV, quella nata nel 2011, fu oggettivamente una delusione. Pochissimi anime e trasmissioni mandati in onda a ciclo continuo, tramite DVD, con una qualità tecnica e una definizione decisamente scarse: un progetto più velleitario che realmente competitivo. Con questa nuova incarnazione staremo a vedere se il canale riuscirà finalmente a prendersi una rivalsa e a costruire qualcosa di più solido. Resta però un nodo di fondo, che abbiamo già evidenziato in altri articoli a tema: tra il ritorno di Man-ga, gli anime presenti su canali come Supersix, Boing e Italia 2, senza contare l’enorme offerta di piattaforme come Crunchyroll, Netflix e Prime Video, si sentiva davvero la mancanza di un ulteriore canale dedicato? Il business degli anime appare ormai fin troppo sdoganato, in Italia come nel resto dell’Occidente. Ai posteri, come sempre, l’ardua sentenza.