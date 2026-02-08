Europa 7: vita e memoria pop di un canale “anomalo”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Europa 7 è una di quelle storie italiane che sembrano inventate e invece stanno in atti, sentenze e decreti.

Una televisione con una concessione nazionale in tasca, ma senza la possibilità concreta di trasmettere come rete nazionale.

Un progetto che per anni resta intrappolato tra proroghe, regimi transitori e un mercato già occupato.

E intanto, sullo schermo, una syndication “di confine” costruisce un’identità fatta di repliche, cartoni giapponesi, classici occidentali e film rari (a volte rarissimi) che passano in prima serata (e non solo).

Da una parte ci sono i tribunali e Strasburgo, dall’altra ci sono Ranma, City Hunter, Sampei e quelle visioni notturne che diventano leggenda.

Il paradosso è tutto qui: Europa 7 è stata enorme come caso pubblico e minuscola come potenza di trasmissione.

Ed è proprio questa sproporzione che la rende ancora interessante oggi, anche per chi è nato dopo l’analogico.

Perché racconta come funzionava davvero la tv italiana quando le frequenze erano potere.

E racconta anche una nostalgia concreta: quella della tv che “pescava” nel fondo del catalogo e ogni tanto tirava su una perla.

Questo dossier mette insieme i due piani: il caso-Italia e la memoria pop.

Da Italia 7 a Europa 7: la nascita di un marchio “di circuito”

Europa 7 nasce nel 1998 come erede del circuito Italia 7, cioè una syndication nazionale appoggiata su emittenti locali: non un singolo canale potente, ma una “rete di reti”, con coperture variabili e un palinsesto comune adattato alle affiliate. È un modello tipico della tv commerciale italiana pre-digitale, che può dare visibilità, ma fatica a diventare “terzo polo” senza una vera frequenza nazionale.

Il 1999: concessione nazionale e corto circuito delle frequenze

Nel 1999 il progetto tenta il salto: partecipa alla gara pubblica collegata alla legge di settore e ottiene la concessione per una rete nazionale. Il problema è che la concessione non si traduce in frequenze effettivamente disponibili per trasmettere su scala nazionale: la licenza esiste, ma resta senza “corpo”. Questo passaggio è centrale anche nelle ricostruzioni giuridiche: una concessione priva di utilità pratica, perché non resa esercitabile dalle autorità.

Rete 4 e il regime transitorio: perché lo spazio non si libera

Nel frattempo, le frequenze “che servirebbero” a un nuovo entrante non si liberano. Una parte chiave del contesto è la permanenza di Rete 4 nell’etere nazionale attraverso autorizzazioni transitorie e proroghe. Nel 2008, Reuters sintetizzava il nodo in modo netto: Europa 7 ottiene la licenza, ma non le frequenze, occupate da Rete 4 grazie a abilitazioni transitorie; nella stessa ricostruzione si richiama anche la lunga storia dei provvedimenti che, dagli anni ’80, hanno consolidato la presenza nazionale delle reti Fininvest. Per diverso tempo, nel corso delle sue trasmissioni, la rete manda in onda uno spot/denuncia in cui parla minuziosamente di tale problematica.

Il fattore politico: quando la tv diventa terreno minato

Il caso esplode perché non è solo “tecnico”. Nella stessa fase storica, l’assetto televisivo è un tema politico permanente, aggravato dalla sovrapposizione fra potere di governo e influenza del principale gruppo televisivo privato. Anche senza forzare letture complottiste, l’effetto sistemico è difficilmente contestabile: in un mercato chiuso e saturo, ogni proroga che mantiene l’esistente diventa una barriera per chi dovrebbe entrare. La vicenda Europa 7 diventa così un simbolo del pluralismo promesso ma non praticato.

Le aule di giustizia: una battaglia lunga, frammentata e logorante

Europa 7 imbocca la strada del contenzioso e la percorre per anni. La storia è fatta di ricorsi, decisioni amministrative, richieste di chiarimenti al Ministero, passaggi che allungano i tempi e trasformano la vicenda in un “processo al sistema”. Nel testo della Grande Camera CEDU si ritrova proprio questa dimensione: il caso non riguarda un intoppo momentaneo, ma un’inerzia che svuota la licenza di ogni scopo pratico.

La sentenza CEDU del 7 giugno 2012: l’Italia condannata

Il 7 giugno 2012 arriva la pronuncia che mette un punto fermo: la Grande Camera della Corte europea dei diritti dell’uomo condanna l’Italia nel caso Centro Europa 7 S.r.l. e Di Stefano c. Italia (ricorso 38433/09). Il cuore della decisione è chiaro: le autorità non possono concedere una licenza e poi non rendere possibile, per anni, l’accesso alle frequenze; così facendo privano la licenza di utilità pratica e incidono sul pluralismo, tema letto dentro l’art. 10 della Convenzione.

Il danno economico

La CEDU affronta anche il profilo patrimoniale: la licenza non è un foglio ornamentale, ma un titolo da cui derivano investimenti e aspettative economiche. Nelle sintesi istituzionali italiane e negli atti di osservatorio, la vicenda viene letta anche in relazione al Protocollo 1 (tutela dei beni), perché l’inerzia delle autorità crea un vantaggio indebito per i concorrenti e blocca lo sviluppo imprenditoriale della società titolare.

Le frequenze arrivano tardi

Quando il sistema inizia a “mettere a posto” il dossier, il contesto tecnologico è già cambiato: il digitale terrestre avanza e la pianificazione delle reti si riorganizza. In documenti AGCOM e allegati tecnici ricorre il riferimento all’assegnazione a Centro Europa 7 della frequenza relativa al canale 8 in banda III-VHF, resa possibile anche dai guadagni di efficienza delle reti SFN e dal processo di conversione al digitale.

Il paradosso finale

Qui sta la beffa: la “riparazione” arriva dopo anni, ma nel frattempo la tv lineare cambia pelle. Il digitale moltiplica i canali, il pubblico si frammenta, internet e streaming erodono abitudini. Il risultato è che Europa 7 ottiene tardi ciò che le era dovuto presto, e l’ingresso “da terzo polo” diventa quasi impossibile: non perché l’idea fosse sbagliata in assoluto, ma perché il tempo perso è un capitale che non torna.

Eppur si muove! La vita pop tra fine anni ’90 e inizio anni 2000

Mentre la grande storia si muove tra decreti e sentenze, Europa 7 vive e trasmette. La sua piccola storia, molto da canale locale (ma proprio per questo, molto più affascinante) è quella del palinsesto “di circuito”: una televisione non sempre facile da ricevere, spesso agganciata ad altre reti, ma capace di diventare un punto di riferimento per chi amava la tv come caccia al tesoro. In questa identità laterale convivono telefilm, repliche, rubriche e soprattutto una componente animata molto riconoscibile nella memoria degli appassionati.

Looney Tunes e classici Warner: la nostalgia che funziona sempre

Nel mosaico del palinsesto, i Looney Tunes hanno un ruolo molto preciso: rendono il canale immediatamente “abitabile”. Anche se ti capitava Europa 7 per caso, anche se non eri lì per gli anime, bastavano Bugs Bunny, Daffy Duck o Titti e Silvestro per darti quella sensazione di casa che la tv generalista sapeva creare con i grandi classici. Era un modo intelligente di non spaventare lo spettatore occasionale: tra un titolo di animazione giapponese e l’altro, c’era sempre una porta d’ingresso universale.

Ranma ½: la versione “Telemontecarlo/Zap Zap TV”

La colonna portante più riconoscibile restano però gli anime, spesso in cicli di repliche e in fasce che intercettano studenti e giovani spettatori. Ranma ½ è il caso perfetto per capire la “televisione reale” di quegli anni: edizioni diverse, doppiaggi diversi, censure diverse, e spettatori che si accorgono che “non è sempre lo stesso Ranma”. La voce enciclopedica italiana ricostruisce una catena precisa: dopo i primi passaggi su emittenti locali, dal 1997 la serie va su Telemontecarlo dentro Zap Zap (poi Zap Zap TV), con un’edizione legata alla distribuzione Doro TV; alcuni episodi vengono addirittura saltati per motivi di censura e la messa in onda subisce interruzioni e riprese in versione censurata.

Ranma ½ con doppiaggio Doro TV/Telemontecarlo è uno dei programmi più importanti di Europa 7. Quindi non si parla di un’ipotesi vaga, ma di una continuità di edizione che collega direttamente Zap Zap TV e le repliche nel circuito Europa 7. In pratica, Europa 7 diventa la “seconda casa” televisiva di quel Ranma: quello che molti hanno registrato su VHS, rivedendo episodi, buchi, salti e versioni non uniformi.

Il confronto diventa evidente quando, qualche anno dopo, MTV propone l’edizione integrale con doppiaggio Dynamic Italia: per chi arrivava dal Ranma “televisivo” di circuiti e syndication, è uno shock, perché emergono differenze di continuità, episodi mancanti, tono e resa. In termini culturali, questo passaggio spiega perché la versione censurata non sia solo un difetto: è una memoria collettiva, un oggetto nostalgico che esiste perché così è stato consumato.

City Hunter e Sampei: due icone animate del palinsesto

City Hunter e Sampei sono due calamite generazionali: uno urbano, ironico, a tratti scatenato; l’altro legato a un immaginario più quieto e avventuroso. Europa 7 li usa come titoli-cerniera, quelli che funzionano sia per chi li ha vissuti da bambino sia per chi li scopre dopo, magari perché un amico più grande gliene ha parlato come se fossero miti. La forza di questi anime, in un canale di circuito, è che non hanno bisogno di clamore: basta farli passare nel posto giusto, con una frequenza regolare, e prima o poi qualcuno si ferma. Europa 7, più che “lanciare”, spesso “riaccendeva”.

Sun College: l’anime anomalo che incarna lo spirito di Europa 7

Dentro il palinsesto animato di Europa 7, Sun College occupa un posto particolare perché racconta meglio di molti altri titoli la filosofia “laterale” del canale. La serie è ambientata in un college giapponese frequentato da studenti dalle personalità molto diverse, tra rivalità sportive, dinamiche sentimentali e una quotidianità scolastica filtrata attraverso i toni leggeri tipici dell’animazione nipponica di fine anni Novanta. Non è un racconto epico né un prodotto pensato per stupire con colpi di scena clamorosi: Sun College gioca piuttosto sulla familiarità dei personaggi e su situazioni riconoscibili, costruendo un microcosmo narrativo che si scopre episodio dopo episodio.

Prima di approdare su Europa 7, l’anime aveva già avuto una vita televisiva su Italia 7 e, in seguito, nei meandri delle piccole realtà regionali. Tra il 2000 e il 2001 era andato in onda, ad esempio, su Telenapoli Canale 34, emittente locale campana oggi scomparsa, diventando uno di quei prodotti che circolano ai margini del sistema nazionale e che sopravvivono grazie alle reti minori. Ed ecco che un annetto dopo Sun College arriva sul circuito Europa 7, trovando una nuova collocazione nel lunch time (per dirla alla Italia 1) e nel tardo pomeriggio, raggiungendo un pubblico più ampio, anche se sempre lontano dai riflettori delle grandi reti.

Un elemento che rende la serie ancora più “da archeologia televisiva” è la questione del doppiaggio. La prima stagione presenta un adattamento di area romana, coerente con molte produzioni televisive dell’epoca. Con la seconda stagione, però, il baricentro si sposta a Milano e il cambiamento è netto: il protagonista Sannio Aoba, doppiato inizialmente da Massimo Corizza (Carletto in Carletto, principe dei mostri), diventa Alex Fox e passa alla voce di Luigi Rosa (Crystal in Sant Seiya e prima voce di Luffy in One Piece), insieme a una riassegnazione complessiva del cast. È una trasformazione che oggi farebbe storcere il naso a qualsiasi fan, ma che allora era quasi la norma per le serie che viaggiavano tra canali locali e syndication.

Tutto questo rende Sun College un titolo emblematico: non tanto per il suo valore artistico assoluto, quanto perché incarna perfettamente l’identità di Europa 7. Un’anime non centralissimo, con una storia editoriale frammentata, adattamenti disomogenei e una circolazione irregolare, che proprio grazie a quella irregolarità è rimasto impresso nella memoria di chi lo ha incontrato per caso. Esattamente come la televisione che lo ha trasmesso.

Seven Show: la palestra comica che Europa 7 teneva viva

Se la gente ricorda Europa 7 solo per cartoni e film notturni, si perde un pezzo fondamentale: la componente comica. Seven Show è stato uno dei programmi più rappresentativi di quell’identità “da circuito”, con l’idea di un cabaret televisivo agile, fatto di sketch brevi, ritmo secco e atmosfera da varietà popolare. È il tipo di show che non pretende di essere “evento”, ma che funziona perché ti fa compagnia e ti dà l’impressione che, anche fuori dai grandi network, ci sia un pezzo di televisione viva. In più, la sua storia attraversa due fasi: nasce nel periodo Italia 7 e viene riproposto anche più avanti, quando il marchio Europa 7 è già entrato nell’immaginario del pubblico nostalgico. È un dettaglio che conta, perché spiega la continuità tra le due epoche e il senso di “stessa casa, stesso spirito” che molti associano al canale.

Molti comici che passarono da Seven Show non erano ancora nomi da prima serata, ma lì potevano sperimentare, sbagliare, riprovarci: una libertà rara nella televisione di fine anni Novanta e primi Duemila. Tra questi nomi ricordiamo Antonio Giuliani, con il suo stile energico e il ritmo serrato delle gag; Dado, capace di giocare con nervature grottesche e timing comico spiazzante; Max Giusti, figura versatile di intrattenitore e comico di razza; Enrico Bertolino, con la comicità d’osservazione che poi lo avrebbe accompagnato anche al teatro e alla tv nazionale, e Gabriele Cirilli, interprete di personaggi folli e iper-caratterizzati.

La lista non si ferma qui: Beppe Braida, Carmine Faraco, Daniele Raco, Mago Forest e il duo comico Fichi d’India furono tra i protagonisti delle varie edizioni, insieme a decine di attori e cabarettisti che davano vita a mini-scene, macchiette e personaggi ricorrenti che gli spettatori finivano per aspettarsi come “amici della seconda serata”.

Il programma venne spesso definito una delle prime – se non la prima – web tv non tanto per una distribuzione online strutturata (che all’epoca sarebbe stata tecnicamente impensabile), quanto per il modo in cui funzionava. Il programma era costruito su sketch brevi, personaggi ricorrenti e un flusso continuo di contenuti che venivano riproposti più volte al giorno, senza l’idea della “puntata evento”. Questa fruizione ripetibile e non lineare, unita alla diffusione irregolare tipica del circuito di emittenti locali e di Europa 7, dava allo spettatore la sensazione di poter “entrare e uscire” quando voleva, proprio come accadrà anni dopo con i video sul web. In più, lo stile libero, poco patinato e sperimentale rafforzava l’idea di un prodotto fuori dalle gerarchie della tv tradizionale: non una web tv in senso tecnico, ma un format che ne anticipava lo spirito.

I film “da notte”: la videoteca segreta di Europa 7

Nelle notti di Europa 7 il cinema non era “evento”: era abitudine. Gli stessi titoli tornavano ciclicamente, come se il canale avesse un piccolo scaffale personale e lo rimettesse in rotazione finché qualcuno, prima o poi, ci inciampava. Ed è lì che Europa 7 diventava davvero una videoteca segreta: film fuori moda, commedie strane, thriller sentimentali, horror eccentrici. Non per fare gli intellettuali, ma perché quel tipo di catalogo era perfetto sia per le prime che per le seconde serate: ti teneva sveglio e ti lasciava addosso la sensazione di aver visto qualcosa di “non televisivo”.

Tra i più rappresentativi c’era Ragazze, il mostro è innamorato (conosciuto anche come Big Man on Campus): una variazione in chiave commedia del mito del “mostro buono”. Un ragazzo con una grave deformità vive nascosto e isolato in un luogo improbabile del campus universitario; quando viene scoperto, diventa oggetto di curiosità, studio e spettacolarizzazione, ma anche di un primo contatto reale con il mondo, tra amicizie, crudeltà e un desiderio elementare di essere trattato come una persona. È uno di quei film che in orario serale e notturno funzionano perché oscillano tra grottesco e tenerezza senza chiederti il permesso.

Il lato più “scandaloso da zapping” arrivava con I fantasmi non possono farlo: un ricchissimo uomo anziano (Anthony Quinn) muore in maniera a dir poco assurda, torna come fantasma e convince la giovane moglie (Bo Derek) ad aiutarlo a trovare un corpo nuovo. La trama si muove su toni erotico-surreali: lei adesca uomini, li valuta, li scarta, finché il piano diventa esplicito e inquietante. È la classica storia che in prima serata avrebbe fatto alzare sopracciglia, ma in un palinsesto come quello di Europa 7 diventava quasi “normale” proprio perché il canale non aveva paura del cattivo gusto.

Poi c’era il film che più di tutti sembrava progettato per creare leggende: La tana del serpente bianco con un giovanissimo Hugh Grant. Qui il punto di partenza è già da incubo: uno scavo porta alla luce un teschio enorme, forse appartenuto a una creatura serpentina, e la scoperta riaccende una catena di eventi legata a miti locali, famiglie aristocratiche, visioni blasfeme e a una figura femminile magnetica e pericolosa, collegata al culto del “verme/serpente bianco”. È horror, folklore e delirio visivo nello stesso piatto. Lo potevi trovare a qualsiasi orario, ma l’esperienza estraniante rimaneva la stessa.

Più “realista” ma emotivamente violentissimo era China Girl, noir romantico ambientato in una New York spaccata tra Little Italy e Chinatown: due comunità in guerra, confini invisibili ma rigidissimi, e al centro un amore impossibile tra un ragazzo italoamericano e una ragazza cinese legata all’altra parte. È una storia da Romeo e Giulietta sporca di strada, sangue e appartenenze, con un destino che non concede vie di fuga. In un palinsesto notturno, era il titolo che ti sorprendeva perché non era “divertimento”: era tragedia urbana.

E infine il film che oggi molti associano all’estetica primi Duemila, ma che in rotazione serale/notturna diventava un’altra cosa: Le ragazze del Coyote Ugly. Qui la trama è quella della provincia che prova a sfondare: una ragazza arriva a New York per vivere di musica, sbatte contro porte chiuse e umiliazioni, finché trova lavoro in un locale dove le bariste dominano la scena ballando sul bancone. Tra amicizie, cadute e una storia d’amore, la protagonista deve soprattutto risolvere la sua paura di esporsi e cantare davvero. Su Europa 7 più che “film di successo”, sembrava quasi una fiaba pop notturna.

Questa era la forza di Europa 7 dal punto di vista cinematografico: saper tenere insieme il bizzarro, il cupo, il romantico e il trash, come farebbe una videoteca di quartiere con gusti eccentrici. E quando i titoli tornavano e ritornavano, smettevano di essere “film” e diventavano ricorrenze: qualcosa che, prima o poi, ti capitava addosso.

La chiusura di Europa 7: la storia si spegne senza un vero finale

La parabola di Europa 7 si chiude senza clamore, coerentemente con tutta la sua esistenza. Dopo anni di battaglie legali, sentenze favorevoli e tentativi di rilancio nel digitale, il canale smette progressivamente di essere operativo. L’esperimento di Europa7 HD, nato come progetto tecnologicamente avanzato ma (come già detto) arrivato fuori tempo massimo, non riesce a costruire una base solida né un’identità editoriale stabile. La televisione italiana, nel frattempo, è già entrata in un’altra fase: l’offerta si è moltiplicata, il pubblico si è frammentato, lo streaming ha cambiato le abitudini. Quando Europa 7 avrebbe finalmente potuto giocare la sua partita a parità di condizioni, il campo era già cambiato. La chiusura non è un crollo improvviso, ma uno spegnimento graduale, quasi silenzioso, che lascia dietro di sé più interrogativi che rimpianti industriali.

Europa 7 oggi: una nostalgia che non è solo memoria

Europa 7 sopravvive soprattutto come ricordo, ma non è una nostalgia vuota. È la memoria di una televisione imperfetta, disallineata, spesso tecnicamente fragile, ma capace di creare un rapporto intimo con chi la guardava. Una tv che non ti veniva incontro con il marketing, ma che trovavi per caso, restando magari incollato a un anime censurato, a un film strano o a una replica inattesa nel cuore della notte. Per chi l’ha vissuta, Europa 7 rappresenta l’epoca in cui la televisione era ancora scoperta e non solo scelta; per chi è arrivato dopo, è una storia che spiega perché il mezzo televisivo italiano sia stato così contraddittorio e, a tratti, affascinante. Non è stata la rete che avrebbe potuto cambiare il sistema, ma è stata una rete che ha lasciato tracce. E in fondo, per una televisione mai davvero nata come doveva, non è poco.