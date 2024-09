Natale nei altri Paesi del mondo, raccolta di tradizioni

Il Natale negli altri Paesi del mondo ha tradizioni che attirano l’attenzione di coloro che amano il brio e la vivacità che accompagna le festività. Nel nostro paese, le tradizioni natalizie sono numerose e i festeggiamenti entusiasmano tutti. Tuttavia, spesso viene realizzato il presepe vivente, gli zampognari aumentano l’atmosfera di festa con la loro musica. Per tradizione, vengono serviti in tavola nei giorni di vacanza, piatti tipici di ogni regione.

Sydney, Australia – December 25, 2014: A group of male beachgoers walk up to a Christmas tree and inflatable figures placed on Bondi Beach on Christmas Day.

L’Islanda e i protagonisti molto speciali che portano doni ai bambini

Negli Stati Uniti si usano gli addobbi come fonte di divertimento e di competizione tra vicini. Dopo la piccola anticipazione, andiamo alla scoperta di come si festeggia il Natale negli altri paesi del mondo.

C’è un luogo in cui è possibile al Natale d’inverno, si preferisce l’idea di festeggiare il Natale d’estate. Dove sarà? In Australia, alcuni festeggiano addirittura in spiaggia, con tanto di costume da bagno e cappello da Babbo Natale sul capo.

Il Natale in Norvegia

Non ci troviamo ora in un paesaggio tipicamente estivo, in questo luogo, il http://Sapere la verità su Babbo Natale non ci fa diventare adulti Natale si festeggia assolutamente d’inverno, con l’atmosfera stagionale che fa da cornice vera e diviene coprotagonista dell’evento.

In nostro obbiettivo è la Norvegia. Prima di andare a letto, tradizione vuole che la notte di Natale vengano nascoste tutte le scope presenti in casa in modo da evitare… un “particolarissimo furto”. La leggenda insegna che, infatti proprio alla vigilia di Natale streghe e spiriti maligni vanno in cerca di scope da cavalcare. Ecco perché vengono allora riposti al riparo dai loro occhi affinché non possano essere rubati.

Si resta In Norvegia c’è un’altra tradizione, che riguarda questa volta un personaggio che bussa alle porte delle case, ovvero il Julebukk. Una persona si traveste e assume le sembianze di tale figura che va di casa in casa e interpreta i canti di Natale in cambio di dolcetti. Si tratta questa di una tradizione ispirata al mito di Thor.

Natale in Svezia, Danimarca e Lettonia

Passiamo alla Svezia, dove ogni anno nella piazza del Castello di Gävle si erge una capra, Yule, alta 13 metri, l’usanza ha avuto inizio nel 1966. Per quanto riguarda il Natale in Danimarca, nel mese di dicembre è tradizione accendere una candela dell’Avvento al giorno.

Infine, spazio a una tradizione presente in Lettonia, ovvero quella del ceppo che “raccoglie” tutte le cose brutte dell’anno appena trascorso. Il ceppo viene bruciato e con esso simbolicamente anche il male passato.

Tradizioni di Natale negli altri paesi del mondo

Negli Stati Uniti, sono usate le decorazioni poste all’esterno dell’abitazione. Le famiglie addobbano nel miglior modo possibile e prendono vita delle vere e proprie “gare” tra vicini. Naturalmente nel Paese non mancano i cori di Natale, in genere organizzati da associazioni di quartiere.

Natale negli altri paesi del mondo: Guatemala e Islanda

In Guatemala, durante la settimana prima di Natale ci si dedica a particolari pulizie per liberarsi degli spiriti maligni che si nasconderebbero tra la sporcizia. In Islanda durante le festività sono particolarmente vivaci per la leggenda degli jólasveinar, figli dell’orchessa Grýla, i quali nei 13 giorni prima del Natale consegnano ogni giorno un regalino ai bambini che si sono comportati bene. Ai bambini che hanno fatto i capricci viene invece recapitata una patata cruda.

Natale in Repubblica Ceca e Colombia

Nella Repubblica Ceca, esiste una tradizione che ha come protagoniste… le scarpe. La mattina di Natale le donne single secondo l’usanza lanciano davanti alla porta di casa una scarpa per “sapere” se troveranno l’amore. Se la scarpa atterra con la punta rivolta verso la porta, si dice che proprio l’amore stia per arrivare.

In Colombia, le festività natalizie hanno inizio con il Día de las Velitas, giorno del quale protagoniste sono candele, candeline e lanterne che vengono accese in onore della Vergine Maria.