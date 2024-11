Natale 2024 al cinema: i film in uscita

Al cinema dal: 27 novembre 2024

OCEANIA 2

Oceania 2, film diretto da David G. Derrick Jr., Jason Hand e Dana Ledoux Miller, vede Vaiana e Maui partire, dopo tre anni, insieme a un nuovo e improbabile equipaggio marittimo per affrontare un’ardua ed entusiasmante avventura, diversa da qualsiasi altra abbiano mai affrontato.

Dopo aver ricevuto una chiamata del tutto inaspettata da parte dei suoi antenati esploratori, Vaiana si mette in viaggio nei mari lontani dell’Oceania, tra acque piene di pericoli e perdute da tempo.

Al cinema dal: 05 dicembre 2024

OPS! E’ GIA’ NATALE

Ops! È già Natale, film diretto da Peter Chelsom, vede i Randall, una coppia americana, formata da Abbie e Jacob (Lucy DeVito e Wilmer Valderrama), partire alla volta delle Dolomiti insieme alla figlia di 10 anni Claire (Antonella Rose) per far visita al nonno Lawrence (Danny DeVito). L’anziano ha un hotel sulle Alpi, dove la famiglia è solita ritrovarsi per il Natale. Questa volta, però, Abbie e Jacob hanno deciso di recarvisi per Ferragosto con una missione ben precisa: si stanno separando e vogliono che sia proprio Lawrence a comunicarlo a Claire.



Nonno e nipote hanno un rapporto molto speciale, tanto da organizzare un piano per tentare di far restar insieme i suoi genitori. Quando Claire capisce che il prossimo Natale non lo trascorreranno tutti insieme in famiglia come al solito, insiste per festeggiarlo ad agosto, convincendo perfino l’altra coppia nonni della bambina, che vive negli Stati Uniti, a raggiungerli ‘Italia. Claire è convinta che la magia del Natale può funzionare anche in piena, ma un imprevisto manda all’aria i suoi piani…

UNA FAMIGLIA SOTTOSOPRA

Una Famiglia Sottosopra, il film diretto da Alessandro Genovesi, vede protagonista Alessandro Moretti. L’uomo ha buone ragioni per essere deluso dalla vita. Non lavora più da anni, la moglie Margherita si sta lentamente allontanando da lui, e i suoi tre figli sono tanto insopportabili quanto irrispettosi. Non sarebbe certo una sorpresa se, nel profondo del suo cuore, desiderasse cambiare tutto. Famiglia compresa. Dopo aver trascorso una giornata in un parco divertimenti per il compleanno di Anna, la più piccola, i sei, suocera inclusa, restano a dormire in uno degli hotel del parco. Il giorno dopo, al risveglio, accade l’inimmaginabile: ogni membro della famiglia si risveglia nel corpo di un altro. E questo è solo l’inizio.

Al cinema dal: 12 dicembre 2024

ME CONTRO TE: CATTIVISSIMI A NATALE

Me contro Te: Cattivissimi a Natale, film diretto da Claudio Norza, è ambientato alla Vigilia di Natale, quando al Polo Nord, esattamente nella fabbrica di giocattoli di Babbo Natale, tutti sono in fermento con i preparativi per la notte più magica di tutto l’anno. Anche Luì e Sofì (Luigi Calagna e Sofia Scalia) sono alle prese con i preparativi per festeggiare il Natale, ma diventano le vittime di un elfo dispettoso che fa diversi scherzetti ed è intenzionato a rovinare la festa a tutti i bambini buoni.

Ad aiutare Babbo Natale a salvare quella che potrebbe diventare una situazione disastrosa ci pensano i cattivissimi Signor S., Perfidia e sua figlia Velenia, che vivranno una meravigliosa e divertente avventura Polo Nord.

Al cinema dal: 19 dicembre 2024

MUFASA – IL RE LEONE

Mufasa: Il Re Leone, film diretto da Barry Jenkins, è il prequel del classico Disney Il Re Leone (1994) e vede Rafiki, Timon e Pumbaa intenti a raccontare la storia di Mufasa, il padre di Simba, a un piccolo cucciolo di leone (Kiara, figlia di Simba e Nala), narrando l’ascesa di quello che è stato uno dei più grandi re delle Terre del Branco.

Attraverso flashback, riviviamo la storia di Mufasa, un cucciolo orfano, perso e solo fino a quando incontra un leone comprensivo di nome Taka, erede di una stirpe reale. L’incontro casuale dà il via al viaggio di uno straordinario gruppo di sventurati alla ricerca del proprio destino: i loro legami saranno messi alla prova mentre lavorano insieme per sfuggire a un nemico minaccioso e letale.

Al cinema dal: 23 dicembre 2024

CORTINA EXPRESS

Cortina Express, film diretto da Eros Puglielli, è ambientato durante le festività natalizie, quando le strade, i vicoli e le piste da sci a Cortina si popolano di persone, tutte diverse tra loro, ma riunite e pronte a divertirsi nell’incantevole paesaggio di cime innevate. Tra di loro vi sono:è Lucio De Roberti, affascinante viveur giunto a Cortina non solo per il divertimento, ma con un obiettivo: salvare suo nipote da un matrimonio che si prospetta disastroso; l’ex star della musica Dino Doni, che cerca il riscatto della sua carriera, ma soprattutto l’affetto di sua figlia; infine, l’esplosiva Patrizia Giordano, una discografica che rischia il fallimento e che si ritrova accanto un marito un po ignavo.

Tutti loro, così come molti altri personaggi a Cortina, si ritroveranno con i propri destini intrecciati insieme in situazioni del tutto esilaranti, nelle quali ognuno cercherà di ottenere il suo personale lieto fine.