Nasce l’app “Manfredonia a Domicilio”, un nuovo modo di vivere e portare la città con sé

MANFREDONIA – Nasce oggi a Manfredonia un nuovo modo di fruire le informazioni, un nuovo modo di acquistare o prenotare, un nuovo modo di consultare ciò che la città offre. L’idea nasce da un’esigenza molto concreta, quella di rendere la città più accessibile, più organizzata e più connessa.

Da oggi diamo il benvenuto sui nostri smartphon a Manfredonia a Domicilio, un progetto lanciato da Imprinting, una giovane realtà di Manfredonia specializzata in comunicazione e personalizzazioni, ricorderete sicuramente lo scorso natale le Carte Manfredoniane, ecco sono una loro idea.

Manfredonia a Domicilio è una app che raccoglie in un unico spazio digitale tutto ciò che serve davvero per vivere la città: informazioni utili, servizi, attività locali, eventi e iniziative. Nell’app potrete trovare numeri e riferimenti importanti e accedere facilmente alle realtà presenti sul territorio. Scarica l’app per Iphone oppure Scarica l’app per Android.

Manfredonia a Domicilio non è solo informazioni ma anche utile per prenotare servizi, esempio ordinare e acquistare direttamente dall’app, semplificando il rapporto tra attività commerciali ed i cittadini, tutto in modo pratico e diretto.

Manfredonia a domicilio, il marketplace che avvicina attività commerciali e cittadini

Manfredonia a Domicilio connette cittadini e attività commerciali che possono grazie all’app valorizzare prodotti, vendere servizi e presentare eccellenze del territorio. Attraverso l’app è possibile acquistare e ricevere prodotti manfredoniani in tutto il mondo. Un modo di portare un pezzo di Manfredonia nel mondo.

Il progetto integra anche la possibilità di generare coupon, offerte e iniziative esclusive, pensate per incentivare le persone a scegliere le attività della nostra terra, anzichè acquistare altrove. Spendere nella propria città è fondamentale per manterene vivo il tessuto commerciale di Manfredonia.

Manfredonia a Domicilio è oggi in fase di lancio, sono già presenti alcune attività, ma qualora tu abbia un’attività interessata ad entrare nel network puoi contattare gli organizzatori qui per chiedere le informazioni.

Scarica l’app ed inizia a consultarla per rendere più smart la vita quotidiana a Manfredonia!