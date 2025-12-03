Napoli, tunisino borseggia turista tedesca: arrestato da un carabiniere

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Un evento dai toni drammatici è terminato con un lieto fine. Come si apprende da Ansa, un uomo di origini marocchine ha tentato di derubare una turista tedesca, intenta a passeggiare in via Toledo a Napoli. Il 40enne Imed Fahri ha individuato la donna, con l’intento di sottrarle il portafogli e il cellulare. L’uomo ha provato per ben due volte ad infilare la mano nel cappotto della turista, approfittando di un momento di distrazione. La seconda volta è riuscito a sfilarle il cellulare, poiché la vittima non aveva avvertito il pericolo.

L’intervento del carabiniere

Ad osservare la scena un maresciallo dei carabinieri del nucleo operativo del Vomero. Il militare, fuori servizio, stava facendo una passeggiata con la famiglia. Il carabiniere ha captato il pericolo, intervenendo tempestivamente per fermare il 40enne ed impedire che portasse a termine il furto. L’uomo, dopo essere stato bloccato dal maresciallo, ha reagito colpendolo con aggressività, per poi scappare. Nella fuga ha abbandonato la refurtiva, salvo poi essere inseguito dal carabiniere, che è riuscito a fermarlo grazie al supporto di due agenti di polizia. Fahri è stato arrestato per rapina impropria e resistenza a pubblico. La brutta disavventura per la turista è terminata nel migliore dei modi grazie all’intervento dell’impavido maresciallo.