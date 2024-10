My home my destiny cambia programmazione per domani 1° novembre: la bella novità

Mediaset ha annunciato un nuovo cambio di programmazione in occasione di venerdì 1° novembre ovvero la Festa di Ognissanti. Il canale di Piersilvio Berlusconi ha deciso di sospendere Uomini e Donne e Endless Love sui teleschermi di Canale 5. Al loro posto, verrà trasmesso un film della saga di Inga Lindstrom. Ma non sarà l’unica novità perché My home my destiny subirà una variazione d’orario. La serie tv che racconta le vicende dell’avvocatessa Zeynep interpretata dall’attrice Demet Ozdemir andrà in onda con un doppio appuntamento sui teleschermi di Canale 5. L’appuntamento di My home my destiny dell’1° novembre andrà in onda dalle 16:00 fino alle 17:00 circa quando prenderà la linea Pomeriggio Cinque, condotto da Myrta Merlino.

My home my destiny, anticipazioni dell’1° novembre

Ma cosa succederà nella nuova puntata di My home my destiny in programma il 1° novembre in prima visione sui teleschermi di Canale 5? Le anticipazioni della serie tv con Demet Ozdemir rivelano che Mehdi continuerà ad essere in carcere, tanto da aver bisogno di 500 mila lire turche per riacquistare la libertà. Durante l’udienza, Ercan manterrà la parola data confessando di aver ucciso Bekir. Cenzig, intanto, si offrirà di pagare la cauzione di Mehdi, il suo compagno di cella. Ma l’uomo poco raccomandabile esigerà in cambio che il meccanico entri a far parte del suo gruppo. Un appuntamento ricco di colpi di scena per gli amanti della serie tv in onda ogni giorno da lunedì al venerdì su Canale 5 con un discreto successo in termini di ascolti.