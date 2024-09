My home my destiny cambia programmazione dal 30 settembre: la bella novità per i fan della serie tv

Nuovo cambio di programmazione per My home my detiny, la serie tv turca con protagonista Demet Ozdemir. Canale 5 ha annunciato una nuova variazione di palinsesto a partire da lunedì 30 settembre. La serie tv infatti andrà in onda a partire dalle 16:20 prendendo il posto de La Promessa. La soap opera made in Spagna si sposterà su Rete 4 dove avrà in onda a partire dalle 19:30 fino alle 20:30. Una vera e propria rivoluzione per il palinsesto Mediaset attuata da Piersilvio Berlusconi per aiutare Myrta Merlino e Pomeriggio Cinque in grande crisi di ascolti. Una novità che farà senz’altro piacere ai fan di My home my destiny mentre dispiacerà a quelli de La Promessa che non potranno più vedere le vicende dei marchesi Lujan su Canale 5.

My home my destiny: cosa succederà nelle nuove puntate

Ma cosa succederà nel corso delle nuove puntate di My home my destiny in programma prossimamente su Canale 5? Benal, Nuh, Kibrit e Cemile riceveranno con gioia la notizia dell’imminente rilascio di Mehdi. Ma i quattro si troveranno di fronte a una spiacevole sorpresa all’uscita del carcere. Mehdi non potrà più uscire, perchè gli uomini di Veysi l’hanno incastrato, accusandolo di aver accoltellato un detenuto di nome Bekir, che aveva provato ad ucciderlo poco prima. Molto presto, il pubblico scoprirà che Ercan aveva pugnalato Bekir, orchestrando l’omicidio e addossandone la responsabilità a Mehdi. Dopo un’iniziale disperazione, i quattro torneranno a casa dove troveranno il proprietario deciso a sfrattarli. Kibrit telefonerà Zeynep, interrompendo una colazione con Baris, Savas, Emine, Sultan e Ali Riza.