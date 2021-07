Continuano gli appuntamenti di “Musica nelle Corti di Capitanata”, la rassegna concertistica che mette insieme studenti e docenti del Conservatorio di Musica “Umberto Giordano” e che quest’anno spegne 25 candeline.

Lunedì 12 luglio nel Chiostro di Santa Chiara si terrà il concerto dal titolo “Passato Presente” che vedrà il trio Diomede composto da Maria Saveria Mastromatteo (violino), Francesco Mastromatteo (violoncello) e Stefania Argentieri (pianoforte) suonare brani di Camille Saint-Saëns e in prima esecuzione assoluta “Trio in Sol”, il manoscritto di Aladino Di Martino conservato presso la Biblioteca del Conservatorio.

Martedì 13 luglio sarà la volta della Nona Sinfonia di Beethoven nella trascrizione per pianoforte a quattro mani di Hanry Ravina. A suonare saranno Maurizio Zaccaria e Alessandro Deljavan.

Mercoledì 14 luglio ci sarà il secondo appuntamento con “Giovani talenti in concerto”. Su musiche di Robert Schumann, Sergei Prokofiev e Nebojsa Jovan Zivkovic si esibiranno Laura Licinio (pianoforte), il duo Giovanni Sevi-Michele Augelli (violino e pianoforte) e il trio Antonio Gaggiano-Claudio Romagnolo-Cosimo Azzinnari (percussioni).

Giovedì 15 luglio toccherà agli ospiti esterni di questa edizione con un omaggio ad Astor Piazzolla in occasione del centenario della nascita. Il concerto dal titolo “Revolution Tango” vedrà esibirsi il gruppo Duettango Quintet e i ballerini Georgina Vargas e Oscar Mandagaran del Tango Ensemble di Buenos Aires.

Ultimo appuntamento della settimana venerdì 16 luglio con il secondo appuntamento de “Il Solista e l’Orchestra”con l’esibizione di quattro dei sette studenti del Conservatorio selezionati durante le audizioni dei mesi scorsi fra la sede foggiana e la sezione staccata di Rodi Garganico. Si tratta di Gabriele Mastrototaro (flauto), Piergiorgio Muserra (sassofono), Giuliano Caposeno (marimba) e Simone Niro (pianoforte) che eseguiranno brani di Jacques Ibert, Ferruccio Busoni, Ney Rosauro e Wolfgang Amadeus Mozart. Con loro l’Orchestra Sinfonica del Conservatorio diretta da Federica Fornabaio, Michele Gravino, Teresa Laera e Angelo Manzara.

I concerti – totalmente gratuiti – saranno fruibili in doppia modalità: con posto assegnato per chi ha prenotato sulla piattaforma Eventbrite (tutti i concerti sono sold out) oppure – grazie al supporto tecnico della Warning Film – comodamente da casa seguendo la diretta streaming su https://www.livego.it/conservatorio-umberto-giordano.

Gli eventi inizieranno alle ore 21.00 con ingresso alle ore 20.15.

Sono previsti accrediti per la stampa.

Note biografiche

Stefania Argentieri

Affermatasi per comunicatività e superbo controllo della tastiera, si è perfezionata all’Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma in pianoforte e musica da camera. Insegna pianoforte principale al Conservatorio Umberto Giordano di Foggia, incide per la DivineArt Recording esordendo con un cd monografico su Prokofiev. Premiata in concorsi internazionali da solista e in duo pianistico, si esibisce per prestigiosi enti concertistici: Ambasciata Italiana di Washington, Istituti di Cultura di Los Angeles, Parigi, Budapest, Strasburgo, Royal Albert Hall di Londra, Università della musica di Oslo, Parco della Musica di Roma, Teatro dal Verme di Milano. Si è esibita con Orchestra Filarmonica Pugliese, Orchestra Metropolitana di Bari, Balkan Symphony Orchestra, Orchestra Nino Rota.

Maria Saveria Mastromatteo

Dal 2012 è Primo dei secondi violini dell’Orchestra del Teatro Petruzzelli di Bari, presso cui ha anche ricoperto il ruolo di spalla dei Primi violini. Ha vinto nel 2012 il Premio Astorre Ferrari. Violinista del Duo & Trio Mastromatteo, è stata per 4 anni componente dell’Orchestra Cherubini diretta da Riccardo Muti con cui ha svolto tournée in tutta Europa. Ha tenuto inoltre concerti cameristici in Italia, Germania, Spagna e Stati Uniti. Si è esibita come solista con i Solisti Italiani, l’orchestra del Festival Uto Ughi per Roma, l’ensemble Paisiello e l’Orchestra della Provincia di Foggia.

Francesco Mastromatteo

Definito dal Dallas Morning News “virtuosic and passionate musician”, è docente di Musica da camera presso la sede di Rodi Garganico del Conservatorio Giordano, e direttore artistico di Amici della Musica di Lucera e Classical Music for the World di Austin. Si esibisce in Europa e USA, come camerista e solista con numerose orchestre: Meadows Symphony, Round Rock Symphony, Starlight Symphony, Balcones Orchestra, CMFW Chamber Orchestra. Tiene concerti e masterclass per università quali Oklaoma City University, University of Nevada Las Vegas, Southern Methodist University, Keene State College, Marshall University. Ha conseguito il ‘Doctorate of Musical Art’ presso l’University of Texas at Austin. Ha pubblicato per International Journal of Musicology.

Maurizio Zaccaria

Si esibisce in numerose sale da concerto, sia da solista sia in svariate formazioni da camera, tra cui: Musikverein, Auditorium della Radio Televisione Svizzera, Sala Cortot, Caruth Auditorium, Parco della Musica, Sala Verdi ecc. È stato premiato in numerosi concorsi e festival internazionali come, il Liszt International Piano Competition nella cui giuria figurava la celebre pianista Martha Argerich, il Rachmaninoff International Piano Competition, il Grand Prix Virtuoso (Vienna), il Rising Star Berlin Competition 2018 (Berlino), il Piano Festival di Osnabruch (Germania) e molti altri. Nel 2008 consegue il Premio bandito dalla Società Umanitaria di Milano; nello stesso anno si aggiudica il Premio delle Arti. È molto interessato anche all’ambito compositivo, nel 2017 consegue il Diploma in Composizione; ha al suo attivo numerosi lavori tra cui la realizzazione di una serie di pièce di teatro musicale che ha riscosso notevole successo. Ha inciso per l’etichetta AEVEA l’integrale della musica per pianoforte di Gershwin e Massenet (quest’ultima premiata dalla prestigiosa rivista francese Diapason con le Cinque Stelle Diapason). Per OnClassical ha registrato le 32 Sonate di Beethoven.

Alessandro Deljavan

Il tono entusiastico delle recensioni al Van Cliburn nel 2009 e 2013 dove si è aggiudicato i premi della giuria John Giordano e Raymond E. Buck, confermano il carisma e il talento di uno dei più interessanti interpreti della sua generazione. Inizia lo studio del pianoforte prima di aver compiuto i due anni di età e, in oltre vent’anni di attività concertistica, è stato applaudito nei maggiori palchi di tutto il mondo e con orchestre quali Boston Philarmonic, Mariinsky Orchestra, Lithuanian Chamber Orchestra. Dal 2009 è membro del Duo nato dalla collaborazione con la violinista Daniela Cammarano. Ha registrato oltre 60 dischi, fra pianoforte solo, formazione cameristica dal duo al quintetto e come solista con orchestra. Tiene regolarmente corsi di perfezionamento pianistico e di musica d’insieme in Italia e all’estero. Nel 2020 fonda AERAS Music Group, etichetta discografica per la quale pubblica le Variazioni Goldberg di Bach ed un disco dedicato a Liszt.

Laura Licinio

Diplomata in pianoforte con dieci lode e menzione d’onore, frequenta il Biennio concertistico sotto la guida di Anna Chiara D’ascoli e studia presso l’Accademia Internazionale di Imola con Leonid Margarius. Ha partecipato alle stagioni concertistiche di Acart San Gemini-Terni, Circolo Canottieri Irno Salerno, International Festival of Karditsa Grecia, Stagione del Pontificio Istituto di Musica Sacra Roma, Casa Giannini Bari, IX rassegna internazionale Giovani Pianisti Concertisti Malcesine-Verona, Eilat Piano Festival Israele, Musica nelle Corti di Capitanata 2016, eseguendo il Concerto di Grieg con l’Orchestra Sinfonica del Conservatorio di Foggia. Vincitrice di numerosi concorsi nazionali e internazionali tra cui il Concorso internazionale Arturo Benedetti Michelangeli, concorso pianistico internazionale Vietri sul Mare, XXII concorso strumentistico Città di Giussano, Puigcerda Music Competition Spagna, Oxana Yablonskaya competition Israele si è distinta al concorso KrainevMoscow International Competition. Si è classificata prima, alle selezioni del concorso pianistico Steinway 2015 e ha conseguito il terzo premio alla finale del prestigioso concorso.

Giovanna Sevi

Nata nel 1999 a Foggia nel luglio 2017 ha conseguito la maturità presso il Liceo Classico Vincenzo Lanza di Foggia con il massimo dei voti e la lode. Nell’a. a. 2018/19 ha frequentato il primo anno del Biennio accademico di II livello di violino in mobilità Erasmus presso il Royal Conservatory of Ghent (Belgium), sotto la guida di Alessandro Moccia. Nel luglio 2020 ha conseguito la laurea biennale di II livello in violino presso il Conservatorio Giordano di Foggia con la votazione di 110/110 con lode. Vincitrice di primi premi e borse di studio in vari concorsi musicali, in qualità di solista ha eseguito il Concerto op. 26 di Max Bruch presso il Castello Svevo di Trani ed il Concerto di Felix Mendelssohn op. 64 presso il Teatro Curci di Barletta con l’Orchestra Sinfonica del Conservatorio di Foggia, il Concerto KV 216 di Wolfgang Amadeus Mozart presso la Koninklijke Academie voor Nederlandse di Gent. Nel settembre 2020 è risultata idonea all’audizione per violino bandita dall’orchestra del Teatro Olimpico di Vicenza. Attualmente frequenta il corso di perfezionamento di Musica da Camera presso l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Nel giugno 2018 ha redatto la tesi Bohème e Chénier: acuti d’amore tra soffitta e ghigliottina per i Quaderni del Conservatorio a cura di Agostino Ruscillo.

Michele Augelli

Nato a San Giovanni Rotondo nel 1995 all’età di cinque anni e mezzo, nella sua Lesina, decide di cominciare a suonare il pianoforte prendendo lezioni private. Dimostrando sin da subito una buona musicalità, nel 2006 inizia i suoi studi presso il Conservatorio di musica Umberto Giordano di Foggia. Consegue, rispettivamente nel 2016 e nel 2019, il Diploma e la Laurea di II livello in pianoforte sotto guida di Alessandro Drago. Distintosi in concorsi nazionali ed internazionali ed in masterclass, comincia la sua attività concertistica in formazioni da camera e in qualità di pianista accompagnatore. Nel 2019 concerta la sua prima opera lirica nel progetto Pillole d’Opera, riscuotendo un grande successo presso il Teatro Giordano di Foggia. Si esibisce regolarmente in duo con violino, violoncello e flauto. È appassionato di filologia musicale ed è relatore di corsi di videoscrittura musicale. Attualmente insegna presso le scuole secondarie di I grado e frequenta il Biennio specialistico di Musica da camera, con la guida di Francesco Peverini.

Antonio Gaggiano

È uno studente iscritto al 1° Biennio della classe di Percussioni presso il Conservatorio Umberto Giordano di Rodi Garganico, sotto la guida di Leonardo Ramadori. Ha partecipato a numerosi master estivi con gruppi musicali rinominati: Tetraktis Percussioni, Blow Up, Contemporart Ensemble. Ha frequentato masterclass con percussionisti di fama internazionale: Marinus Komst, Filippo Lattanzi, Luigi Morleo, Markus Leoson, David Friedman, Ruud Wiener, Gordon Stout, Ludwig Albert, Tanasit Siripanichwattana, Nanae Mimura. Negli ultimi anni ha ottenuto il 3° Premio al concorso internazionale di composizione Città di Albenga, 2° Premio al concorso WPM Percussion Competition , 2° Premio al Constantine the Great International Percussion Festival e numerosi altri premi a concorsi nazionali e internazionali. Recentemente è stato ammesso ai corsi di perfezionamento dell’Accademia Chigiana di Siena.

Claudio Romagnolo

Ha conseguito il diploma accademico di I livello in Strumenti a percussione nel luglio 2019 con votazione di 110/110 e lode. Attualmente è iscritto al corso accademico di II livello della classe di Strumenti percussione di Leonardo Ramadori presso il Conservatorio Umberto Giordano. Nel corso del Triennio accademico ha collaborato più volte con l’orchestra sinfonica del Conservatorio di Foggia e con la Giordano Wind Orchestra. Nel novembre 2016, partecipa con il Giordano Jazz Collective ad una serie di concerti, finanziati dalla Onlus Ismez. Nel 2018 ha collaborato con la Camerata strumentale Città di Prato e nell’aprile 2019 partecipa al Festival delle percussioni a Campobasso, esibendosi in quartetto di percussioni. Sempre in quartetto vince il Primo premio assoluto nella sezione musica da camera del concorso internazionale Santa Maria del Cedro. Parallelamente all’attività di percussionista classico, svolge quella di batterista in formazioni pop-rock e in orchestre di fiati.

Cosimo Azzinnari

Nato nel 1992 si è diplomato nel 2018 al Conservatorio Umberto Giordano della sede di Rodi Garganico sotto la guida di Leonardo Ramadori con il massimo dei voti e nel 2021 ha conseguito la Laurea accademica di II livello. Si è perfezionato con Alfredo Golino (batteria), Nebojsa Jovan Zivkovic (marimba), Ivan Mancinelli (marimba), Gabriele Cappelletto (timpani), Claudio Romano (timpani). Si è messo in mostra vincendo concorsi nazionali ed internazionali, tra cui: concorso internazionale della Magna Grecia (RC), il concorso internazionale di Santa Maria del Cedro (CS) e altri. Ha partecipato a numerose masterclass con: Gavin Harrison (batteria), Cris Coleman (batteria), Ellade Bandini (batteria) e altri ancora.

Georgina Vargas

Milonguera, ballerina e cantante di Tango. Da bambina ha iniziato i suoi studi come ballerina di danza classica e contemporanea. Da adolescente è stata introdotta al Tango durante le milonghe notturne di Buenos Aires. Dal 1999 al 2005 ha vissuto a Roma, dove ha fondato la sua Scuola di Tango. È stata nei cast di alcuni dei migliori spettacoli a Buenos Aires e nel mondo. Come cantante di Tango nel 2006 ha registrato il suo primo CD Por Aquellos Tangos; nel 2014 il suo secondo CD Mensajes de amor para bailar con sue composizioni e nel 2015 il terzo CD Inolvidables. La sua passione come ballerina di palcoscenico e cantante di Tango deriva dalla sua intensa vocazione di insegnante. Durante la sua carriera ha sviluppato un programma di tecnica femminile molto preciso, attraverso il quale ogni donna può facilmente sfoggiare la propria femminilità.

Oscar Mandagaran

Ha iniziato la sua carriera professionale come ballerino folkloristico argentino nel 1983. Dal 1990 al 1996 è membro del cast del National Ballet Folklorico di Buenos Aires. Ha conseguito lauree in Professore Nazionale di Danza, Interprete di Danze latinoamericane e Tecnico di archeologia e Antropologia presso l’Instituto Nacional de Danzas Folkloricas de Argentinas. Successivamente fa parte del cast di alcuni dei migliori spettacoli di Buenos Aires come nel film “Tango” di Carlos Saura, dell’acclamato spettacolo di Broadway Forever Tango e dello spettacolo Malambo di Luis Bravo. Contemporaneamente svolge attività come maestro e coreografo di Tango, insegnando nella città di Buenos Aires e all’estero. Il suo stile personale di danza è molto apprezzato da molti professionisti del Tango e milongueros. Oscar ha la rara capacità di trasmettere tutta la sua energia e passione per il Tango. Condivide con successo con grande dedizione tutti i suoi segreti della danza gli aspetti tecnici e musicali. Ha girato il mondo insegnando in workshop e portando la sua straordinaria passione ed energia, che lo caratterizza, in ogni angolo del pianeta.

Duettango Quintet

Il Duettango Quintet è la naturale prosecuzione del Duettango che nasce nel 2008 grazie ad un’intuizione del pianista Filippo Arlia e al bandoneonista Cesare Chiacchiaretta, considerato dalla critica di settore uno dei migliori interpreti al mondo della letteratura di questo strumento. Unire due strumenti a prima vista per niente simili come il pianoforte e il bandoneon, che nella letteratura di Astor Piazzolla sono stati due elementi di un sestetto (o almeno di un quartetto) dove il pianoforte rappresentava tristemente la parte di un nobile comprimario e il bandoneon dialogava in maniera costante solo ed esclusivamente con il violino, porta gli artisti Arlia e Chiacchiaretta a trasformare l’idea d’insieme del tango, già rivoluzionata da Piazzolla, dando vita ad uno stile solistico del tango argentino in maniera egualitaria per entrambi gli strumenti. Il gruppo svolge più di duecento concerti live in Europa e America, esibendosi in palcoscenici di prestigio storico come la Sala Scarlatti di Napoli, la Saint Katherine Concert Hall di Vilnius e il Festival Internazionale di Castelfidardo. Nel 2015 il debutto alla Carnegie Hall di New York, riscuotendo una vera e propria standing ovation dal pubblico americano. Nel 2016 protagonisti della prima assoluta in Italia dell’opera Maria de Buenos Aires di Astor Piazzolla. Nel 2017 la pubblicazione del primo disco Duettango per Fonè Records, con la partecipazione straordinaria di Fernando Suarez Paz, violinista del celebre Quinteto Nuevo Tango con Astor Piazzolla. Il disco, distribuito in 16 paesi nel mondo, ha riscosso subito un notevole successo di critica sulle maggiori testate giornalistiche ed è stato presentato con un concerto al Quirinale di Roma in diretta Radio RAI 3. Premiato dalla Fondazione Astor Piazzolla di Buenos Aires con il Piazzolla Award 2018 per il migliore disco dell’anno. In occasione della ricorrenza del centenario della nascita di Piazzolla, è stato distribuito da Fonè Records il secondo lavoro discografico, Non Solo Tango live.

Gabriele Mastrototaro

Nato a Bari nel 2003 attualmente è iscritto all’ultimo anno del Liceo Musicale Carolina Poerio di Foggia e frequenta il secondo anno del Triennio Accademico di I livello presso il Conservatorio Umberto Giordano di Foggia, nella classe di Antonio Amenduni. Ha partecipato a vari concorsi nazionali conseguendo il Primo premio al Città di Barletta svoltosi presso il Teatro Curci e all’Euterpe di Corato. Nel dicembre 2019 ha partecipato l’audizione di musica da camera bandita dal Conservatorio di Foggia, venendo selezionato per l’esecuzione del Nonetto op. 31 di Louis Spohr. Nel gennaio 2021 si esibisce con un’esecuzione di Syrinx di Claude Debussy per flauto solo nella quarta puntata della trasmissione Camera con vista, diretta da Cataldo De Palma. Dal 2018 ha preso parte a masterclass e corsi di perfezionamento con Davide Formisano, Peter-Lukas Graf, Michele Marasco, Paolo Taballione. Nell’ambito del progetto Erasmus+ è stato selezionato da Ion Bogdan Stefanescu per trascorrere un periodo di studi presso l’Università Nazionale di Musica di Bucharest.

Piergiorgio Muserra

Nato a Foggia nel 2002, attualmente frequenta il secondo anno del Triennio accademico di sassofono presso il Conservatorio Giordano nella classe di Leonardo Sbaffi. È risultato vincitore in diversi concorsi nazionali ed internazionali: International Music Competition Syntonia di Roma, Premio Prodigi della Musica per 4 Stagioni di Guglionesi, International Music Competition Euterpe, 10th International Competition for Young Musicians Citta Di Massa, 29° Young Musician International Competition Città di Barletta, concorso internazionale Giovani Promesse di Bracigliano, Premio speciale Giovani al concorso internazionale di musica da camera Luigi Nono, concorso internazionale di esecuzione musicale di Airola, 12° concorso nazionale di esecuzione musicale Mirabello in Musica. Si è esibito in concerto nelle stagioni concertistiche Pomeriggi Musicali di Roma, Musica nelle Corti di Capitanata di Foggia, Mirabello in Musica Estate. Si è perfezionato con Federico Mondelci, Nikita Zimin, Arno Bornkamp, Jacopo Taddei, Emiliano Rodriguez, Gianni Iorio.

Giuliano Caposeno

Nato nel 2001 a Foggia inizia il suo percorso musicale alla giovane età di 11 anni. Attualmente è iscritto al Triennio di Strumenti a percussione presso il Conservatorio Umberto Giordano di Foggia nella classe di Pietro Pompei. Approfondisce lo studio della marimba sotto la guida di Claudio Santangelo e frequenta numerose masterclass con artisti di fama internazionale come Nebojsa Jovan Živković, Leigh Howard Stevens, Carolina Alcaraz. Ha vinto il primo Premio assoluto al concorso internazionale Villa la Meridiana ed è risultato Primo classificato alla 20ª edizione del concorso internazionale di musica Euterpe. Nella sua carriera ha inoltre partecipato a numerosi concerti sia sul territorio italiano che estero. In Italia ha collaborato con la Festival Symphony Orchestra di Sofia e con la Festival Symphony Orchestra di Plodiv, con le quali ha svolto due tournée. Ha collaborato con l‘Orchestra Filarmonica dei Navigli di Milano con la quale ha effettuato una tournée di 56 giorni in Cina. Si esibisce con varie formazioni cameristiche ed è membro del LRGuitarClass sotto la guida di Leonardo Recchia.

Simone Niro

Inizia lo studio del pianoforte a undici anni presso la scuola media ad indirizzo musicale Marinella Palmieri. A 16 anni entra al Conservatorio Umberto Giordano di Foggia, dove ora frequenta il terzo Triennio Accademico seguito da Michele Gioiosa. Risulta vincitore di premi ai concorsi nazionali ed internazionali come il CIMP di Pesaro, Rising stars of Europe, Florestano Rossomandi di Bovino ed altri. Ha frequentato le masterclass di Alessandro Deljavan, Roberto Cappello, Alexander Romanovsky. Nel 2018 partecipa allo stage VIII. Internationales Hugo-Staehle-Festival fur Junge Pianisten a Kassel, in Germania, dove segue corsi di perfezionamento pianistico con vari maestri, tra cui Chae-Woo-Bae, Heribert Koch, Irina Osipova, Djuro Tikvica, Iwan Urwalow.

Federica Fornabaio

Dal 2003 vive a Roma dove inizia il suo percorso come compositrice di colonne sonore. Allieva di Nicola Piovani e Ludovico Einaudi, successivamente nel 2013 ottiene il Diploma in Composizione e Musica Applicata al Saint Louis College of Music di Roma, sotto la guida di Gianluca Podio, Ferdinando Nazzaro e Adriano Melchiorre. Nel 2011 partecipa alla scrittura di un cortometraggio finalista al Festival di Venezia e nel 2013 di un documentario targato Rai Cinema. Dopo il primo album per piano solo (Warner Music), entra a far parte dell’etichetta Sony Classical e nel 2018 pubblica Unpeaceful. All’interno del disco, insieme alle sue composizioni originali è contenuto anche un brano di Ryuichi Sakamoto che il Maestro giapponese ha selezionato appositamente per lei. Grazie infatti al respiro internazionale di questo lavoro è stata invitata ad esibirsi nel 2019 presso l’Istituto Italiano di Cultura di Washington, Oslo e Bruxelles. Ha diretto l’orchestra del Festival di Sanremo nel 2009 (la più giovane direttrice sul podio della famosa kermesse) vincendo con entrambi gli artisti nelle due categorie, Marco Carta (Big) e Arisa (Giovani proposte). Federica ha anche collaborato con il cantautore Roberto Vecchioni nel suo album Chiamami ancora Amore.

Michele Gravino

Laureato presso il Conservatorio Umberto Giordano di Foggia con Antonio Amenduni, con il massimo dei voti, lode, menzione speciale e proposta di pubblicazione di parti della tesi e in Musica da camera con Vito Dicorato, con il massimo dei voti e la lode. Si è perfezionato all’Accademia Chigiana di Siena con Patrick Gallois, e all’Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma con Adrea Oliva. Ha conseguito il Primo Premio dell’Accademia Nazionale del Flauto di Roma (Antonio Amenduni, Michele Marasco) e attualmente studia Direzione d’orchestra con Daniele Belardinelli. Ha inciso per Rai Radio3, Rai, Warner Music, Radio Belgrado. Ha effettuato tournée e concerti in Cina, Serbia, Repubblica Ceca, Kuwait, Romania. È stato Primo flauto dell’Orchestra Giovanile del Teatro dell’Opera di Roma e dell’Orchestra Nazionale dei Conservatori Italiani. Ha collaborato con diverse orchestre tra cui l’Italian Philarmonic Orchestra, ICO di Bari, ICO di Taranto, EuropaIncanto, ecc. Come solista ha eseguito il Concerto n.7 di François Devienne e la Sonata di Poulenc -Berkeley. Ha pubblicato diverse analisi e revisioni filologiche per le edizioni VigorMusic. Dedicatario di alcuni lavori per il suo strumento, ha eseguito diverse prime nazionali.

Teresa Laera

Violinista e violista, si è perfezionata con Corrado Romano, Francesco Manara, Silvio Di Rocco, Kim Kashkashian presso l’Accademia di Santa Cecilia e Bruno Giuranna presso l’Accademia Walter Stauffer. Ha seguito corsi in Composizione con Riccardo Santoboni e in Direzione d’orchestra con Roberto Duarte, Nicola Samale e Daniele Belardinelli. Ha diretto l’Orchestra Traetta in varie produzioni quali Regine, presso il Teatro Storchi di Modena, Bonaventura e L’isola dei pappagalli di Nino Rota. Ha inciso in veste di violinista L’Histoire du Soldat con la voce recitante di Michele Mirabella e, in veste di viola solista, il CD Carosello per la TACTUS dedicato a Raffaele Gervasio recensito con 4 stelle da Le Monde de la Musique e presentato nella trasmissione radiofonica Radio3 Suite. Come violista del quartetto d’archi Felix, è stata in tour in America Latina – Buenos Aires, Rio de Janeiro. Ha fondato nel 2015 il Modus String Quartet con cui ha registrato i CD Filippo Trajetta, un musicista italiano in America e il quintetto per pianoforte e archi di Alfonso Rendano. Attiva come solista, violino di spalla e prima viola in varie formazioni cameristiche e orchestrali, è docente titolare presso il Conservatorio Niccolò Piccinni di Bari.

Angelo Manzara

Nato a Bari nel 1990 da una famiglia di musicisti, viene avviato alla musica all’età di cinque anni dal padre. Nel 2013 si diploma in pianoforte, con il massimo dei voti presso il Conservatorio Egidio Romualdo Duni di Matera sotto la guida di Vincenzo De Filpo. Successivamente prosegue gli studi musicali, laureandosi, con lode, prima al Triennio di primo livello del corso di Strumentazione per orchestra di fiati presso il Conservatorio Giuseppe Martucci di Salerno sotto la guida di Vincenzo Cammarano, dirigendo l’orchestra di fiati del Conservatorio, nella seduta di tesi; poi al Biennio di secondo livello del corso di Strumentazione per Banda presso il Conservatorio Francesco Antonio Bonporti di Trento con Daniele Carnevali. Ha seguito corsi di direzione e strumentazione tenuti da Nicola Samale, Giancarlo Guarino, Michele Mangani, Marco Tamanini, Cosimo Colazzo, Marco Somadossi, Wesley Broadnax. Tra le sue esperienze ci sono anche quelle di autore e trascrittore.