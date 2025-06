[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Multe a pescatori a Manfredonia, Starace (Verdi): “Fornire strumenti ad imprenditori”

Ad impossibilia nemo tenetur!



Io non condanno i pescatori che non sono stati messi in grado di gestire i rifiuti in modo corretto.

Io accuso l’Autorità Portuale prima e l’Autorità di Sistema Portuale Adriatico Meridionale poi, come responsabili morali e giuridici di quello che è accaduto ai pescatori di Manfredonia.



Aggiungo all’elenco il governo nazionale che dal 2022 non ha emesso i decreti attuativi della legge salvamare e non ne ha finanziato i relativi interventi.



La repressione dei reati ambientali è importantissima, e la guardia di finanza ha fatto il suo triste dovere, ma si devono fornire gli strumenti per non fare cadere gli imprenditori del mare nella illegalità.

Innocenza Starace – Verdi Manfredonia