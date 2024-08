Movida a Manfredonia, nuova ordinanza del sindaco La Marca

Pubblicata oggi una nuova ordinanza del sindaco di Manfredonia Domenico La Marca sulla ‘movida’ sipontina.

Ecco i nuovi orari:

Per le attività di intrattenimento musicale, anche complementari all’attività principiale del locale, esercitate

sia nei locali chiusi che all’aperto, sia su di pertinenza del locale che su area data in concessione dal comune, la cessazione delle emissioni sonore, dal 02 agosto al 01 settembre 2024, derivanti dalle eventuali attività di intrattenimento musicale e svago (queste ultime da svolgersi previa autorizzazione/Scia ex art. 69 Tulps e s.m.i., rispettivamente per le attività di piccolo intrattenimento, ovvero di autorizzazione/Scia ex art. 68 Tulps e s.m.i., rispettivamente per le attività di pubblico spettacolo), secondo le seguenti modalità:

nei giorni di domenica, lunedì, martedì, mercoledì, giovedì alle ore 24.00 e venerdì alle ore 00.30,

mentre nei giorni di sabato, fino alle ore 01.00 del giorno successivo, quest’ultimo orario da

applicarsi altresì per i giorni 14-15-16-28-29-30-31 agosto e 1° settembre, per tutte le aree

residenziali, ivi comprese le frazioni San Salvatore, Tomaiuolo, Borgo Mezzanone, con

esclusione dell’utilizzo di impianti di dj set, pertanto con tutti gli accorgimenti necessari ad evitare

eccessivo disturbo alla quiete e al riposo delle persone, mediante livelli di emissioni sonore che non

eccedano la normale tollerabilità, dunque da concretizzarsi come musica da sotto fondo ad

esclusione di quelle di cui al punto successivo;