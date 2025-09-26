Il MotoSurf World Championship sul porto turistico di Manfredonia

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Mercoledì 1 ottobre la conferenza stampa di presentazione del MotoSurf World Championship. Dal 3 al 5 ottobre, atleti internazionali nelle acque del Marina del Gargano, il porto turistico di Manfredonia.

Sarà il Marina del Gargano, ovvero il porto turistico di Manfredonia, il teatro di uno degli eventi sportivi più avvincenti dell’anno: il MotoSurf World Championship. L’entusiasmante spettacolo animerà le acque dal 3 al 5 ottobre.

L’evento verrà presentato mercoledì 1 ottobre alle ore 11:00 in una conferenza stampa presso la sede della Regione Puglia in via A. Volta 13 a Foggia.

Alla conferenza parteciperanno: il Vicepresidente della Regione Puglia e assessore alla Sanità e Benessere animale e allo Sport per Tutti, Raffaele Piemontese; l’assessore con delega alle Opere Pubbliche, Infrastrutture e Identità Territoriale del Comune di Manfredonia Francesco Schiavone; il consigliere FIM Cristian Stefania e la delegata regionale FIM Milena Maggio; il vicepresidente di MSWC Martin Jančálek; il founder di One Eventi Salvatore Di Matteo; il direttore del Porto turistico di Manfredonia (Marina del Gargano) Andrea Zullo; l’amministratore unico di Gespo srl, società concessionaria della gestione di Marina del Gargano, Ciro Gelsomino; il Comandante della Capitaneria di Porto Capitano di Fregata (CP) Marco Pepe.

MotoSurf World Championship: una vetrina straordinaria

Il MotoSurf World Championship, dopo tre edizioni a Rodi Garganico, rimane nel Gargano, spostandosi in una location “ancora più prestigiosa e strategica” secondo il comunicato ufficiale. Un orgoglio per tutta Manfredonia e una conferma del potenziale delle straordinarie risorse da valorizzare.

La tappa sipontina è l’unica in Italia del mondiale, unendosi a quelle già svolte di Fujairah (Emirati Arabi Uniti), Cesme (Turchia) e Sebring (Stati Uniti). Successivamente sarà il turno di Zadar (Croazia) e Macao (Cina).

Una disciplina in rapida espansione

Nel febbraio del 2025, il MotoSurf ha partecipato per la prima volta ai World Games: un passo fondamentale nella vita di questo giovane sport. La disciplina, nonostante esista ufficialmente da pochi anni, ha rapidamente conquistato il cuore di tanti appassionati, offrendo uno spettacolo attraente e coinvolgente.

Alcuni dei suoi più grandi promotori a livello globale figurano tra gli organizzatori della tappa del MotoSurf World Championship a Manfredonia, come l’ASD Surf Boom e One Eventi, grazie anche al sostegno della Regione Puglia e il patrocinio della Federazione Italiana Motonautica (FIM).